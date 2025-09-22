L'épouse de Bruce Willis, Emma Heming, révèle qu'elle a pensé au divorce

Dans un livre, Emma Heming, l'épouse de Bruce Willis, est revenue sur l’histoire d’amour qu’elle vit avec l’acteur depuis plus de 16 ans, et a confié qu’elle aurait déjà songé à divorcer.

Emma Heming et Bruce Willis se sont mariés en 2009, il y a près de 16 ans. S’ils vivaient le parfait amour, tout a basculé en 2023, lorsque l’acteur a appris qu’il était atteint de démence frontotemporale, une maladie neurodégénérative qui affecte le langage, le comportement et la personnalité.

Aujourd’hui, Bruce Willis vit avec son entourage loin de la vie médiatique. Sa maladie évolue peu à peu puisqu’il aurait perdu l’usage de la parole, serait devenu muet et incapable de marcher. Ces changements sont très difficiles à vivre pour lui et pour sa famille, qui le soutient à chaque instant.

Crédit photo : Abaca

Emma Heming aurait songé au divorce

Emma Heming, la femme de Bruce Willis, a sorti un livre intitulé “The Unexpected Journey”, dans lequel elle se confie sur le combat qu’elle mène avec son mari depuis l’annonce de la maladie. Elle parle notamment des débuts de la maladie, lorsque les premiers symptômes sont apparus. Bruce Willis a changé de comportement, sans qu’Emma Heming ne sache qu’il était malade.

“Je ne me souviens pas d’un moment précis où je me suis dit qu’il avait changé, mais je pense que ça a commencé quand il s’est subitement remis à bégayer. Un problème qui l’a handicapé toute sa jeunesse et qu’il avait réussi à vaincre en prenant des cours d’art dramatique. J’ai aussi remarqué qu'il était plus froid et distant. J'ai toujours dit qu'il était l'inverse de moi, charismatique, drôle et foufou, mais peu à peu, j'ai vu ces qualités s'éteindre. Alors qu'il était habituellement très bavard dans les réunions de famille, il est devenu calme et en retrait. Ce n'était plus le Bruce chaleureux et affectueux que nous connaissions", a-t-elle confié, selon Télé-Loisirs.

Crédit photo : @emmahemingwillis / Instagram

Les changements de comportement chez Bruce Willis ont eu des conséquences sur le couple. En effet, Emma Heming a confié qu’elle aurait déjà songé à demander le divorce.

“On n’était plus alignés, connectés, j’étais perdue, inquiète, fâchée. Il m’irritait, on se disputait, j’ai même pensé au divorce”, a-t-elle confié.

Plus tard, le couple a appris que ces changements de comportement étaient liés à la maladie. Récemment, Emma Heming a pris la décision de placer Bruce Willis dans une maison médicalisée pour qu’il reçoive les soins dont il a besoin. Elle lui rend régulièrement visite avec ses filles et continue d’apporter beaucoup d’amour et de soutien à l’acteur.