Bruce Willis placé en maison médicalisée : sa femme essuie de vives critiques et répond aux internautes

Le 26 août dernier, Emma Heming, la femme de Bruce Willis, a déclaré que ce dernier vivait désormais dans une maison médicalisée près de son domicile. Une décision justifiée par le fait que l’acteur est atteint de démence, mais qui ne plaît pas à tout le monde.

En février 2023, la famille de Bruce Willis a annoncé que ce dernier était atteint d’une forme de démence fronto-temporale. Apparentée à la maladie d’Alzheimer, il s’agit d’une maladie neurodégénérative qui entraîne la destruction progressive des neurones et engendre des troubles de la mémoire, des changements de comportements, des difficultés à parler ou à se mouvoir.

Depuis cette annonce, la famille de Bruce Willis publie régulièrement de ses nouvelles. Il y a quelques jours, sa femme Emma Heming a confié que l’acteur commence à perdre l’usage de la parole. Il serait également incapable de marcher et pour ces raisons, sa famille a pris la décision de le placer dans une maison médicalisée, près de sa résidence principale.

Bruce Willis dans une maison médicalisée

Cette annonce a été faite par Emma Heming lors d’un documentaire diffusé le 26 août sur la chaîne américaine ABC News, qui revient sur la maladie de Bruce Willis.

“C’était l’une des décisions les plus difficiles que j’ai eue à prendre. Mais je savais avant tout que c’était ce que Bruce aurait voulu pour nos filles. Il aurait voulu qu’elles vivent dans un foyer mieux adapté à leurs besoins, et non aux siens. Bruce est toujours en très bonne santé dans l’ensemble, c’est juste son cerveau qui le lâche”, a confié Emma Heming, selon des propos raportés par France Info.

Bruce Willis vit aux côtés d’une équipe soignante qui veille sur lui jours et nuits. Sa femme et ses deux filles, âgées de 11 et 13 ans, lui rendent souvent visite dans cette “maison remplie d’amour, de chaleur, d’attention et de rires”.

“Quand nous sommes avec lui, son visage s’illumine. Il nous tient la main, nous l’embrassons, nous le serrons dans nos bras, il nous rend nos gestes, il est réceptif”, a confié Emma Heming.

Une pluie de critiques

Si cette décision semble être la bonne pour veiller sur Bruce Willis, Emma Heming s’est retrouvée sous le feu des critiques après cette annonce. En effet, de nombreux internautes l'accusent de “se débarrasser” de Bruce Willis et de “céder” face à la maladie, comme le rapporte Closer.

Blessée, Emma Heming a tenu à répondre à ces critiques en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux.

“Trop souvent, les aidants sont jugés rapidement et injustement par ceux qui n’ont pas vécu cette expérience ou qui ne se sont pas retrouvés en première ligne. Tout le monde aura une opinion, mais vous devez vous rappeler que la plupart des gens n’ont pas l’exprience nécessaire pour l’étayer et que, dans ce cas, ils ne devraient pas donner leur avis et vous ne devriez pas en tenir compte. Même si quelqu’un connaît bien la démence ou la maladie dont vous vous occupez, cette personne n’est pas chez vous, elle ne sait donc pas comment se comporte votre proche, ni comment fonctionne votre famille. S’ils n’ont pas vécu cette expérience, ils n’ont pas leur mot à dire”, a déclaré Emma Heming sur Instagram.

Des propos qui devraient faire taire les critiques.