Bruce Willis perd l'usage de la parole, sa femme donne des tristes nouvelles sur sa maladie

Ce mardi 26 août, Emma Heming, l’épouse de Bruce Willis, a donné des nouvelles rassurantes concernant la santé de l’acteur, même si ce dernier commence à perdre l’usage de la parole.

Cela fait plus de trois ans désormais que la santé de Bruce Willis décline progressivement, depuis que l’acteur a été diagnostiqué d’une démence fronto-temporale (DFT) en mars 2022. Il s’agit d’une maladie neurodégénérative rare qui affecte principalement le lobe frontal et temporal du cerveau.

Ce mardi 26 août, son épouse Emma Heming était l’invitée d’une émission spéciale sur ABC, afin de donner des nouvelles de la santé de Bruce Willis. Elle a d’abord tenu à rassurer les fans en précisant que l’acteur était toujours “très mobile” et en “excellente santé générale”.

Crédit photo : TMZ

Cependant, la maladie progresse bel et bien sur les capacités cognitives de l’acteur, affectant irrémédiablement son quotidien. Emma Heming a notamment expliqué que Bruce Willis perdait progressivement l’usage de la parole. Sa famille a donc trouvé d’autres moyens pour communiquer avec lui.

« Il nous tient la main. On l'embrasse. On le serre dans nos bras (...) Il nous rend la pareille. Je n'ai pas besoin qu'il sache que je suis sa femme, que nous nous sommes mariés ce jour-là »

Pour elle, le plus important est de « sentir » qu'un « lien » l'unit toujours avec son époux. « Et c'est le cas », assure-t-elle.

Crédit photo : Getty Images

Emma Heming raconte également les moments de lucidité de Bruce Willis, quand son visage s’illumine lorsqu’il reconnaît ses proches :

"Parfois, on voit une étincelle dans ses yeux. Et je suis transportée. C'est difficile, car ces moments apparaissent aussi vite qu’ils disparaissent".

Un livre pour sensibiliser sur la maladie

Des "étincelles" rares mais représentent une source d'espoir et de réconfort pour ses proches. Elles rappellent que, malgré la maladie qui le prive peu à peu de ses capacités cognitives, Bruce Willis conserve encore une partie de sa personnalité et de son regard si reconnaissable.

Emma Heming, qui partage la vie de l'acteur depuis plus de 16 ans, reste à ses côtés jour après jour. Ensemble, ils ont eu deux filles, Mabel et Evelyn. Ses enfants, son ex-femme Demi Moore et toute sa famille se montrent très soudés, partageant parfois des nouvelles sur les réseaux sociaux pour remercier les fans de leur soutien constant.

Crédit photo : Variety / Getty Images

Actuellement, Emma Heming est en pleine promotion de son livre intitulé "Unexpected Journey : Finding Strength, Hope and Yourself on the Caregiving Path", qui sortira le 9 septembre. Dans cet ouvrage elle sensibilise à la démence fronto-temporale et tente d’apporter un témoignage et un accompagnement moral et pratique aux familles qui, comme elle, doivent soutenir un proche atteint de la même maladie.