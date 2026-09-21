« Les clowns » : Jake et Logan Paul invités au Pentagone pour faire un discours aux soldats américains, la vidéo fait hurler les internautes

Jake et Logan Paul ont été invités par le gouvernement américain pour faire un discours aux troupes armées. Une intervention qui a suscité de nombreuses moqueries sur les réseaux sociaux.

Jake et Logan Paul sont deux frères influenceurs connus pour leur pratique de la boxe et leurs apparitions dans des émissions de téléréalité. Ils sont suivis par des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et sont liés à Donald Trump puisqu’ils ont déjà réalisé des collaborations médiatiques avec lui. En plus de cela, les deux frères ne cachent pas leur soutien au président américain.

Jake et Logan Paul sont si proches de Donald Trump qu’ils ont été invités au Pentagone, la veille de la Journée nationale de reconnaissance des prisonniers de guerre et des disparus au combat.

Jake et Logan Paul s’adressent aux militaires

Sur place, les deux influenceurs ont livré un discours aux troupes armées américaines. Ils ont affirmé aux militaires que leur travail comptait et qu’ils devaient être fiers.

Last Thursday, we welcomed Logan and Jake Paul to the Pentagon to meet with our warriors. pic.twitter.com/NiRJVWb2Rc — Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) September 20, 2026 “C’est véritablement le plus grand pays du monde. Nous avons la chance d’y être nés, d’y vivre et nous ne devons jamais prendre cela pour acquis. Dieu nous a créés pour cela : pour nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles, pour être là les uns pour les autres dans les moments difficiles, et pour nous unir et lutter pour le bien. C’est la raison d’être de ce pays. Nous ne devons jamais l’oublier”, ont-ils déclaré.

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“Cette administration est une blague”

Une vidéo publiée par le Département de la guerre sur X a été visionnée plus de 48,7 millions de fois. Sur les images, on voit Jake et Logan Paul poser et rire avec Pete Hegseth, ministre de la Défense américain.

Crédit photo : @SecScottBessent / X

Cette visite pour le moins inattendue a surpris de nombreux internautes, qui n’ont pas hésité à se moquer de cette intervention sur les réseaux sociaux.

“On va tous crever”, “J’ai dû vérifier trois fois pour être sûr que ce n’était pas un compte parodique”, “Alors notre ministère de la guerre a maintenant droit à ce flux Disney Channel ?”, “Le département des clowns”, “Cette administration est une blague”, “C’est de loin la chose la plus stupide que vous verrez aujourd’hui”, “Imaginez risquer votre vie pour l’Amérique et tomber sur deux crétins qui n’ont jamais rien foutu”, ont commenté les internautes.

Pour le moment, Jake et Logan Paul n’ont pas réagi aux critiques.