Une basketteuse fait scandale en montrant ses fesses avant un match, les fans demandent sa suspension

Sophie Cunningham, une joueuse de basket nord-américaine, a fait polémique en baissant son pantalon face caméra avant un match. Un comportement qui n’a pas plu aux fans.

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Sophie Cunningham

Sophie Cunningham, 30 ans, est une basketteuse qui fait beaucoup parler d’elle. En quelques semaines, elle est devenue une figure incontournable de la WNBA, le championnat féminin de basket nord-américain.

Sophie CunninghamCrédit photo : Icon Sport

Si la jeune femme est au centre de l’attention, ce n’est pas uniquement pour ses performances sportives. En effet, elle est devenue la joueuse dont tout le monde parle à cause de son comportement. Après une première altercation avec l’une de ses adversaires, elle a notamment déclaré “vouloir protéger les jeunes filles des hommes biologiques” dans le sport, et ses propos n'ont pas fait l'unanimité.

Elle baisse son pantalon

Mais ce n’est pas tout. Il y a quelques jours, avant un match, Sophie Cunningham a eu un geste pour le moins insolite alors qu’elle s’échauffait sur le terrain. Elle a remarqué une personne, sans doute un membre du staff, qui la filmait depuis le banc. Après avoir fait semblant de ne rien remarquer, elle a baissé son pantalon pour dévoiler brièvement ses fesses à la caméra, laissant apparaître son short de sport.

Elle a ensuite remonté rapidement son pantalon, s’est retournée en riant et en pointant la caméra du doigt avant de reprendre son échauffement.

La suite après cette vidéo

“Elle devrait être suspendue”

La vidéo est rapidement devenue virale sur X. Sur le réseau social, les réactions sont partagées. Certains fans défendent la jeune femme en prenant la situation avec humour.

“N’arrête jamais, c’est pour ça que j’adore qui tu es et ton style”, “Pourquoi tout le monde s’emballe ? Elle a montré beaucoup moins de peau qu’en maillot de bain”, “C’était un geste malicieux c’est tout”, “Sophie est une championne, pas une cible de moqueries”, “Elle aime s’amuser. Pour ceux qui pensent autrement, détendez-vous !”, ont commenté les internautes.

Cependant, d’autres personnes ont été indignées par ce geste, et certains fans demandent même la suspension de Sophie Cunningham.

“Ce n’est pas drôle, des petites filles regardent Sophie”, “Franchement, personne n’a envie de voir ça”, “Si un joueur de NBA faisait ça, il serait suspendu pour au moins 10 matchs”, “Elle devrait être suspendue pour ça”, “C’est inadmissible”, “Elle est censée être un modèle pour les petites filles”, ont commenté les fans.

Ce n’est pas la première fois qu’un comportement fait polémique dans le monde du basket-ball puisqu’en 2025, le geste honteux d’un coach avait fait scandale aux États-Unis. Pour le moment, la WNBA n’a pas fait de commentaire sur ce geste.

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États-Unis

Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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