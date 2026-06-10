Machine Gun Kelly recouvre tout son torse d'un immense tatouage noir, et les effets secondaires sont effrayants : « Ma peau jaunissait »

Agacé par certains de ses tatouages, Machine Gun Kelly a décidé de les recouvrir d’un immense tatouage noir. Il raconte les effets secondaires effrayants qu’il a subis.

Machine Gun Kelly a recouvert une partie de son corps d’un immense blackwork

Comme beaucoup d’artistes, le rappeur Machine Gun Kelly est tatoué. L’artiste américain possède des tatouages en tous genres réalisés depuis qu’il a 13 ans. Mais en se regardant dans le miroir, Colson Baker, de son vrai nom, ne supportait plus de voir certains d’entre eux.

« Je voyais la mort et la drogue dans tous ces motifs que je gravais littéralement sur mon corps. Il y avait des tatouages ​​joyeux, des tatouages ​​tristes, des tatouages ​​sacrés, des tatouages ​​infernaux. C'était comme si ma bipolarité hurlait à travers ma peau », a-t-il expliqué au magazine GQ.

Le rappeur a s’est alors demandé : « Mais qui suis-je, putain ? » Il a donc pris une décision radicale. Non pas celle de retirer ses tatouages au laser, mais de les recouvrir d’un immense tatouage entièrement noir (blackwork). Et ce ne fut pas une partie de plaisir.

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La « pire torture » qu’il ait jamais endurée

Crédit photo : Machine Gun Kelly/ Instagram

Dans les colonnes de GQ, celui que l’on surnomme également MGK raconte avoir fait appel à la tatoueuse des stars, ROXX, pour lui créer un tatouage en « mode sombre ». Ce dernier recouvre les bras, les épaules, le torse et le ventre du chanteur d’une ancre noire unie.

La tatoueuse a indiqué au chanteur qu’il faudrait probablement « deux ans » pour faire ce travail. Cependant, MGK n’était pas disposé à attendre et a préféré enchaîner les séances. Très vite, il a commencé à se sentir mal.

« Elle [ROXX] m'avait prévenu que ce serait quasiment impossible, même en tenant compte de ma tolérance à la douleur », a-t-il révélé à Billboard Canada. « Après la première semaine, on a ciblé les ganglions lymphatiques de mes aisselles et de mes épaules, et je suis tombé très malade. Ma peau jaunissait. Je n’arrivais pas à dormir. Je ne pouvais plus bouger certaines parties du haut de mon corps. »

Crédit photo : Getty Images

Pourtant, cela n’a pas empêché le rappeur de poursuivre les séances. Selon lui, cette douleur l’a « inspiré », même s’il s’agissait de la « pire torture » qu’il ait jamais endurée. Il a comparé ce processus à un obstacle qu’il a surmonté et s’en réjouit.

Pour guérir plus vite, MGK se plongeait dans un caisson hyperbare muni d’un masque à oxygène. Toute cette douleur ne l’a pas empêché de reproduire l’expérience, à plus petite échelle cette fois. Il s’est fait tatouer Saga, le prénom de sa fille qu’il partage avec Megan Fox, en lettres capitales sur le dos de sa main droite.