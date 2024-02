Machine Gun Kelly : le rappeur américain change officiellement de nom pour une raison particulière

Après de nombreuses demandes de ses fans, le rappeur américain Machine Gun Kelly semble avoir changé de nom suite à une modification apportée sur Spotify.

Machine Gun Kelly est un rappeur américain connu pour ses morceaux comme “Bloody Valentine”, “Let You Go” ou encore “Why are you here”. Mais le musicien, de son vrai nom Colson Baker, a déjà été critiqué pour une raison : son nom de scène.

L’année dernière, le rappeur a reçu plusieurs appels l’invitant à changer son nom d’artiste, notamment à cause du mot “gun” (qui signifie “pistolet” ou “arme à feu” en français), qui renvoie à la criminalité américaine liée au port d’armes. Pour ne pas glorifier les armes à feu, de nombreux fans de l’artiste lui ont donc demandé de changer de nom.

C’est le cas de certaines personnes qui ont assisté à l’un de ses concerts avec une pancarte “Changez de nom !” Colson Baker avait alors fait une pause dans son show pour demander la raison pour laquelle il devait le changer, et les fans ont répondu : “Supprimez “Machine Gun” pour ne pas glorifier les mitraillettes.” Le chanteur a alors demandé l’avis de toute la salle et l’ensemble des spectateurs s’est mis à applaudir et à chanter en demandant à l’artiste de changer de nom.

Il change son nom de scène

Finalement, il semble que Colson Baker ait entendu les revendications de sa communauté puisque quelque temps plus tard, il a effectué un premier changement sur son compte Instagram. Dans la légende de son profil, il a remplacé “Machine Gun Kelly” par “Machine”.

Crédit photo : Machine Gun Kelly / Facebook

Mais ce n’est pas tout. Récemment, l’artiste a une nouvelle fois modifié son nom sur Spotify et X, créant la surprise chez ses fans. Désormais, plutôt que “Machine” ou “Machine Gun Kelly”, l’artiste répond au nom “Mgk” sur toutes les plateformes de musique. Pour le moment, le chanteur n’a pas fait de déclaration officielle concernant son changement de nom.