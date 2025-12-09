Elle a dépensé 40 000 euros en tatouages et ne compte pas s'arrêter, même si son look dégoûte ses proches

Du haut de ses 20 ans, l’Allemande Lucy Krasota a dépensé une fortune en tatouages et modification corporelle extrême, au grand dam de sa grand-mère qui déteste son nouveau look.

Lucy Krasota, 20 ans, affirme son style qui détonne. La jeune femme, originaire d’Allemagne, est tatouée de la tête aux pieds.

La vingtenaire est aussi une grande passionnée de modification corporelle extrême. Résultat : son apparence unique ne passe pas inaperçue. Si l’Allemande adore son look audacieux, sa grand-mère n’est pas du tout de cet avis.

Crédit Photo : Lucy Krasota

Une apparence unique qui dérange sa famille

Comme le rapporte The Daily Mirror, Lucy modifie son corps depuis l’âge de dix ans. Au total, elle a dépensé 35 000 livres sterling (environ 40 110 euros).

Aujourd’hui, elle arbore cinquante tatouages sur le visage, les bras, le ventre ou encore les jambes. Cette dernière a aussi coupé sa langue en deux. Enfin, elle possède de nombreux piercings.

Sa passion pour la modification corporelle et son obsession pour les tattoos suscitent l’inquiétude de ses proches. Certains membres de sa famille estiment que Lucy est allée beacoup trop loin. De son côté, la jeune fille reste imperturbable face à leur désapprobation.

« J’ai un énorme conflit avec ma grand-mère au sujet de mes tatouages, piercings et modifications corporelles en général », explique l’intéressée auprès du tabloïd britannique.

Elle ajoute :

Des tatouages à l’infini

D’après Lucy, le « public réagit généralement de manière positive », à l’exception de la génération plus âgée.

« Je reçois des commentaires stupides de leur part », poursuit la principale concernée.

Une chose est sûre : elle ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Elle a récemment déboursé la somme de 6 139 livres sterling (environ 7000 euros) pour une chirurgie esthétique pour raffermir son ventre afin de « créer une toile plus lisse pour davantage de tatouages ».

Elle prévoit désormais de subir une augmentation mammaire et de limer ses dents en crocs de vampire. En plus de cela, Lucy aimerait avoir des oreilles d’elfe, au grand dam de sa famille.