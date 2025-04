Méconnaissable, cette star de «Marié, deux enfants» a été aperçue à Los Angeles et elle a bien changé

Vous souvenez-vous de la sitcom “Marié, deux enfants” ? L’une des figures emblématiques du programme a récemment été aperçue à Los Angeles, et elle a beaucoup changé !

Los Angeles est la ville idéale pour croiser des célébrités. Il est possible de voir des stars extrêmement connues, comme ces 50 actrices américaines les plus célèbres, mais aussi d’autres qui se font plus discrètes et que l’on ne voit jamais.

Récemment, une personnalité a fait une rare apparition publique dans les rues de la ville. Il s'agit d'un acteur qui jouait dans la sitcom "Marié, deux enfants", diffusée de 1987 à 1997. Dans cette série, on suit la vie quotidienne d'une famille américaine, et notamment d'Al Bundy, le père de famille qui ne supporte pas son emploi de vendeur de chaussures. Il est marié à Peggy, une mère au foyer qui adore faire du shopping. Le couple a deux enfants : Kelly, une jeune femme à l'intelligence limitée, et Bud, un adolescent qui attend avec impatience sa première expérience sexuelle.

Crédit photo : Marié, deux enfants

L'acteur de la série qui a été vu à Los Angeles n'est autre que David Faustino, qui jouait Bud Bundy. Pendant 11 saisons, David Faustino a joué le rôle du petit dernier de la famille, devenu un ado dragueur et malchanceux. Selon Télé Star, l’acteur a également fait des apparitions dans “La petite maison dans la prairie” ou encore “Les feux de l’amour”. Comédien de doublage, il a prêté sa voix à de nombreux personnages dans des dessins animés.

Crédit photo : Marié, deux enfants

Un acteur méconnaissable

David Faustino a été embauché à l’âge de 13 ans pour jouer dans “Marié, deux enfants”. Aujourd’hui, il est âgé de 51 ans et a beaucoup changé. D’après des clichés pris ce vendredi 11 avril à Los Angeles, l’acteur se promenait dans les rues de la ville avec sa femme, Lindsay Bronson, et leurs deux chiens. Le couple a deux enfants, une fille et un garçon.

Crédit photo : BACKGRID

Comme le rapporte People, David Faustino portait un t-shirt noir et un short camouflage, comme sa femme qui portait un short de sport gris. Tous les deux avaient le visage caché par une casquette noire.

Crédit photo : BACKGRID

Si David Faustino aurait pu revenir sur nos écrans dans un spin-off de “Marié, deux enfants”, il n’en sera rien car le projet n’a finalement pas abouti. Ainsi, il continue de se montrer discret et fait de très rares apparitions publiques, au grand regret de ses fans.