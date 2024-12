Mike Tyson condamné à payer 1,5 million d'euros pour avoir enfreint une règle dans son combat contre Jake Paul ?

Suite au combat de boxe qui a opposé Jack Paul et Mike Tyson, ce dernier est accusé d’avoir enfreint un contrat promotionnel et pourrait être condamné à payer 1,5 million de dollars.

Le 15 novembre dernier, un combat de boxe emblématique s’est déroulé à Arlington, au Texas. Il opposait Mike Tyson, la légende de la boxe de retour 19 ans après son dernier combat, à Jake Paul. Plus de 70 000 spectateurs étaient présents pour regarder le combat et plus de 108 millions de personnes ont suivi l’événement sur Netflix.

Crédit photo : Netflix

Bien que ce combat ait été très attendu, il a été rapide : après huit rounds de deux minutes, Mike Tyson a été battu par Jake Paul, désigné vainqueur à l’unanimité par les juges. À la suite de ce combat, plusieurs polémiques ont éclaté. Il a été annoncé que Mike Tyson aurait frappé Jake Paul avant le combat, et ce dernier aurait été truqué selon les internautes.

Un procès contre Mike Tyson

Quelques semaines plus tard, une nouvelle affaire concerne Mike Tyson. En janvier dernier, celui-ci a signé un contrat promotionnel avec la société de jeux d’argent en ligne Rabona, pour la mettre en avant lors de son combat. Cependant, Mike Tyson a mis fin à ce contrat le 7 mars, jour où son combat a été annoncé, en affirmant que la société avait rompu leur accord.

Crédit photo : Netflix

Pour se défendre, Medier, la société mère de Rabona, a attaqué Mike Tyson en justice, l’accusant d’avoir rompu à tort leur contrat promotionnel, ce qui a engendré de grosses pertes pour l’entreprise.

“La véritable raison de la rupture précipitée et illégale de M. Tyson et de Tyrannic était que M. Tyson avait accepté un accord, sponsorisé par Netflix, pour combattre l’influenceur Jake Paul”, indique le procès selon AP News.

S’il perd son procès, Mike Tyson devra payer 1,5 million de dollars à Rabona. La société demande le remboursement de plus de 800 000 dollars d’honoraires versés à Mike Tyson “en échange desquels aucun service n’a été fourni” et de 729 000 dollars de “frais de production et de promotion gaspillés”. De leur côté, les avocats de la légende de la boxe déclarent que c’est bien Medier qui a rompu le contrat, après avoir échoué à obtenir l’approbation de Mike Tyson pour le matériel promotionnel. Qui dit la vérité ? Affaire à suivre…