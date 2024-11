Légende de la boxe, Mike Tyson battu par Jake Paul à l'unanimité

Cette nuit, le combat tant attendu sur Netflix entre Mike Tyson, 58 ans, et Jake Paul, 27 ans, est rapidement tombé dans l’ennui. Le YouTubeur est venu à bout de la légende de la boxe après huit rounds de deux minutes.

On en avait fait des caisses, au regard de l’événement, mais le combat a déçu. Ce vendredi 15 novembre, à Arlington, au Texas, Mike Tyson faisait son retour sur le ring, 19 ans après son dernier combat. À 58 ans, la légende de la boxe faisait malheureusement son âge face à Jake Paul, 27 ans.

En début de combat, Mike Tyson avait pourtant montré qu’il était en jambes et déterminé, envoyant même le premier punch en plein visage de son adversaire. Mais l’illusion n’a pas duré plus de deux rounds. Très rapidement, le boxeur est apparu fatigué et inoffensif, se contentant d’éviter les coups portés par Jake Paul, YouTubeur reconverti boxeur depuis quatre ans.

Crédit photo : Netflix

Jake Paul a donc fait durer le plaisir, profitant de son allonge pour dominer “Iron Mike” mais retenant sa force malgré quelques directs du gauche bien placés. Les deux combattants ne sont même pas allés jusqu’au bout du combat. Dans le 8ème et dernier round, Mike Tyson a baissé sa garde avant le gong comme s’il jetait l’éponge.

Au bout de 8 rounds de deux minutes (au lieu de 12 rounds de trois minutes), Jake Paul a été désigné vainqueur à l’unanimité par les juges. Il s’agit de sa onzième victoire en douze combats. Après sa victoire, le YouTubeur a salué la légende Mike Tyson, “le plus grand de l’histoire”, capable de tenir 8 rounds même à l’âge de 58 ans.

Crédit photo : Netflix

Mike Tyson montre ses fesses avant le combat

Devant les 72 000 spectateurs de l’arène, Mike Tyson a fait part de son bonheur malgré la défaite, et a annoncé qu’il ne s’agissait pas de son dernier combat de boxe :

“Je suis heureux, je n’ai rien à prouver à personne à part moi-même. Je ne crois pas que ce soit mon dernier combat”

Grâce à cet événement, Mike Tyson va toucher 19 millions d’euros. Cependant, on a du mal à s’imaginer le revoir sur un ring. Initialement, ce combat était prévu le 20 juillet dernier mais il avait été reporté à cause d’un problème de santé de Mike Tyson, traité pour un ulcère à l’estomac en mai. L’ancien boxeur souffre également d’une sciatique chronique.

En plus des spectateurs présent à l’AT&T Stadium, l’événement a réuni 120 millions de téléspectateurs sur Netflix. Un afflux gigantesque qui a même fait bugger la diffusion sur la plateforme. Avant le combat, une séquence avait fait le buzz lors d’une interview de Mike Tyson dans le vestiaire.

En se retournant après l’interview, le boxeur a été filmé fesses nues en dessous d’une ceinture de sécurité. Une séquence qui a cumulé des millions de vues sur les réseaux sociaux.