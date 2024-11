Mike Tyson vs Jake Paul : voici le moment qui prouve que le combat était truqué, selon les internautes

Pendant le combat opposant le boxeur Mike Tyson et le Youtubeur Jake Paul, un curieux détail a interpellé les internautes.

La soirée du 15 novembre a été marquée par un évènement très attendu : le combat entre Mike Tyson, 58 ans, et Jake Paul, 27 ans, à l’AT & T Stadium (Texas).

Diffusée en direct sur Netflix, la rencontre entre la légende de la boxe et le Youtubeur a réuni 120 millions de téléspectateurs. Pour rappel, l’ancien champion du monde a été battu par la star d’Internet à l’unanimité.

Crédit Photo : Netflix

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cet affrontement n’a pas convaincu grand monde. Si certains estiment que le match était décevant, d’autres sont persuadés que le show était en réalité une mise en scène.

En effet, de nombreuses personnes, dont le spécialiste d’arts martiaux Joe Rogan, ont mis en doute l'authenticité du combat sur les réseaux sociaux.

Sur X, certains internautes affirment carrément que le combat de boxe était truqué. Comme ils le précisent, un moment en particulier durant la rencontre leur a mis la puce à l’oreille.

Dans cette séquence, Iron Mike envoie une droite au créateur de contenu, qui a pour effet de le faire trébucher. Après avoir encaissé le coup, le jeune homme de 27 ans se moque de Mike Tyson en lui tirant la langue.

Jake Paul signaling for Mike to take it easy. pic.twitter.com/YBTCJf0wMV

La grimace du Youtubeur a fait réagir de nombreux téléspectateurs, qui s’interrogent sur la signification de ce tirage de langue. Pour cet internaute, «Jake Paul fait signe à Mike Tyson de se calmer».

Un autre détail a interpellé les spectateurs. Au cours de la rencontre, Mike Tyson a mordu à plusieurs reprises ses gants. Un geste qui a intrigué les fans de boxe. La raison ? Ce serait son signal pour indiquer à Paul de se calmer. De son côté Iron Mike s'est défendu en expliquant qu'il s'agissait d'un réflexe.

Pour les internautes, Mike Tyson a retenu ses coups à certains moments pour favoriser son adversaire. Un point de vue partagé par la légende Sylvester Stallone.

L’acteur, connu pour avoir incarné le boxeur Rocky Balboa, accuse Mike Tyson d’avoir joué la comédie contre Jake Paul, dans un message posté sur son compte Instagram.

Crédit Photo : Netflix

Malgré sa défaite, Mike Tyson ne regrette pas d’être remonté sur le ring, 19 ans après son dernier combat.

« C’est une de ces situations dans lesquelles tu as perdu, mais tu as quand même gagné. Je suis reconnaissant pour cette soirée. Pas de regrets d’être monté sur le ring une dernière fois. J’ai failli mourir en juin, j’ai eu 8 transfusions de sang et j’ai perdu la moitié de mon sang et 11kg à l’hôpital. Alors, j’ai dû me battre pour être prêt à combattre, donc j’ai gagné. Avoir mes enfants qui me voient au coude à coude et finir 8 rounds contre un combattant de la moitié de mon âge (…) Merci», a confié le boxeur après sa défaite.