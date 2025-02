Les derniers messages alarmants laissés par Michelle Trachtenberg avant sa mort

Star de “Gossip girl” et “Buffy contre les vampires”, Michelle Trachtenberg est décédée à 39 ans ce mercredi 26 février. La jeune femme était malade physiquement et émotionnellement et publiait depuis quelques jours des messages alarmants sur les réseaux sociaux.

Michelle Trachtenberg, une actrice américaine de 39 ans, est décédée ce mercredi 26 février. Elle a été retrouvée inconsciente dans son appartement new-yorkais par sa mère, peu après 8h du matin. La jeune femme était connue pour son rôle dans la série “Gossip Girl”, qui va connaître un reboot, où elle incarnait Georgina Sparks. Elle a également joué dans “Buffy contre les vampires”, où elle incarnait Dawn Summers, la petite soeur de Buffy.

Crédit photo : Gossip girl

Quelques jours avant sa mort, l’actrice a subi une greffe du foie à cause de problèmes d’alcool qui avaient endommagé son organe. Elle serait décédée de causes naturelles et a pu développer des complications à la suite de son opération. Une autopsie aura lieu pour déterminer les circonstances et les causes exactes de sa mort.

Une détresse émotionnelle

Si Michelle Trachtenberg était en mauvaise santé physique, elle était également en détresse émotionnelle. Une source proche de la jeune femme a révélé à People qu’elle était “vraiment déprimée émotionnellement”.

“Elle a dit à ses amis qu’elle avait des difficultés. Elle était vraiment, vraiment malade et elle a dit ouvertement à son entourage à quel point elle se sentait mal”, a déclaré la source.

Ses récents posts sur son compte Instagram ont également provoqué de vives inquiétudes chez ses fans. Sur ses photos, Michelle Trachtenberg paraissait maigre et frêle, avec des cheveux clairsemés et des yeux jaunis.

Crédit photo : @michelletrachtenberg / Instagram

En plus de cela, elle a récemment partagé des souvenirs heureux de sa vie, accompagnés de réfléxions nostalgiques, comme ce post publié le 15 février dernier : “Un souvenir, une nuit magique à New York. Je me souviens m’être sentie comme Cendrillon.”

Des messages énigmatiques qui ont alerté les fans sur son état mental avant son décès. En voyant ces photos et ces messages, de nombreux internautes ont alerté la jeune femme, pointant du doigt son apparence. Cependant, Michelle Trachtenberg avait répondu :

“J’ai reçu plusieurs commentaires sur mon apparence. Je n’ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique, je suis heureuse et en bonne santé”, a-t-elle rédigé sur Instagram le 18 janvier dernier.

Des hommages pour Michelle Trachtenberg

De leur côté, les stars de “Gossip Girl” et “Buffy contre les vampires” ont réagi à la mort tragique de l’actrice. Alors que la série "Buffy contre les vampires" s'apprête à avoir une suite 22 ans après, le casting est en deuil. C’est le cas de James Marsters, qui jouait Spike dans “Buffy”, qui a rédigé : “Mon coeur est lourd aujourd’hui. Nous avons perdu une belle âme. Michelle était farouchement intelligente, extrêmement drôle et une personne très talentueuse. Elle est morte beaucoup trop jeune et laisse derrière elle des dizaines de gens qui l’ont connue et aimée."

Crédit photo : Buffy contre les vampires

Blake Lively, star de “Gossip Girl”, a également rédigé : “Le monde vient de perdre une bonne et sensible personne avec Michelle. Elle était loyale envers ses amis, courageuse avec ses proches. Elle était électrique. On savait instantanément qu’elle était là parce que l’énergie de la pièce changeait. Tout ce qu’elle faisait, elle le faisait à 200%. Que son travail et sa générosité soient éternellement gardés en souvenir par celles et ceux qui ont eu la chance de côtoyer son énergie.” Les fans de l'actrice, très peinés par sa disparition, sont également nombreux à lui avoir rendu hommage sur les réseaux sociaux.