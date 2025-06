Qu'est-ce que la maladie de Basedow, dont souffre l'actrice Erin Moriarty (The Boys) ?

Connue pour son rôle de Stella dans la série The Boys, Erin Moriarty a révélé être atteinte de la maladie de Basedow. Une pathologie rare et méconnue qui affecte sa thyroïde.

Superhéroïne à l’écran, Erin Moriarty s’apprête à le devenir dans la vie réelle. L’actrice, qui fêtera ses 31 ans le 24 juin prochain, a annoncé sur Instagram être atteinte de la maladie de Basedow.

« Les maladies auto-immunes se manifestent différemment chez chaque personne et dans chaque corps. Votre expérience sera différente de la mienne. Mon expérience sera différente de la vôtre. Peut-être grandement, peut-être légèrement »

Erin Moriarty, connue pour son rôle de Stella dans la série The Boys, profite de sa position de célébrité pour diffuser un message de prévention auprès de son audience en expliquant que la maladie aurait pu être détectée plus tôt si elle n’avait pas « tout mis sur le compte du stress et de la fatigue ».

« Si votre lumière faiblit, ne serait-ce que légèrement, faites-vous examiner. Ne vous résignez pas à transcender la souffrance ; vous méritez d’être bien dans votre peau. C’est déjà assez dur comme ça »

Crédit photo : Michael Kovac / Getty Images

Mais qu’est-ce donc la maladie de Basedow ?

Il s’agit d’une maladie auto-immune qui se traduit par une hyperthyroïdie. En d’autres termes, la thyroïde produit plus d’hormones que nécessaire.

Cette surproduction hormonale cause divers symptômes comme une perte de poids, des troubles cardiaques, des sueurs ou un dérèglement du cycle menstruel chez les patients menstrués. À cela peut s’ajouter un goitre (une hypertrophie anormale de la glande) et une exophtalmie qui fait sortir un œil ou les deux yeux de leurs orbites.

Dans son message, Erin Moriarty a rassuré ses fans en racontant avoir été diagnostiquée il y a un mois et qu’elle a ressenti des améliorations « dans les 24 heures qui ont suivi le début du traitement ».

Crédit photo : Amazon

Pour traiter cette pathologie, il existe plusieurs méthodes. Les malades peuvent prendre des médicaments appelés thyréostatiques « qui inhibent la production d’hormones dans la thyroïde » ainsi que des bêtabloquants, des produits pour « soulager les symptômes de l’hyperactivité thyroïdienne », d’après le groupe clinique Swiss Medical.

Ce traitement est efficace sur près de la moitié des patients au bout d’une année. L’autre méthode consiste à désactiver définitivement la fonction thyroïdienne, que ce soit avec un nouveau traitement ou en passant par une opération chirurgicale.