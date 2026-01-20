“On s'en réjouit” : un spectacle d'Ary Abittan déprogrammé faute de spectateurs, une victoire pour les féministes

Alors qu’il devait se produire à Bergerac le 12 février prochain, Ary Abittan a vu son spectacle être déprogrammé, faute de spectateurs. Une annulation dont les collectifs féministes se réjouissent suite à l’accusation de viol contre Ary Abittan.

L’humoriste Ary Abittan devait se produire sur scène le 12 février prochain, à l’espace Etincelles de Bergerac, en Dordogne. Cependant, son spectacle, intitulé “Authentique”, a été déprogrammé puisque le nom de l’artiste n’apparaît plus dans l’agenda du lieu culturel.

Selon le média ICI, la venue d’Ary Abittan a été annulée à cause d’un manque de spectateurs. Seulement 200 billets auraient été vendus sur les 800 disponibles, à moins d’un mois de la date prévue. Un manque de spectateurs qui a aussi touché la chanteuse Vitaa, contrainte de brader les billets à moitié prix de sa tournée.

“La décision a été prise avec le producteur, qui se concentre sur l’aspect financier. Là, l’équilibre n’était pas assuré, donc il a fait le choix de ne pas maintenir le spectacle. L’objectif de la salle, c’est de rassembler du monde. Ary Abittan n’a pas été capable de rassembler les foules”, a indiqué Mickaël Choury, programmateur de la salle de spectacle, à ICI.

Ary Abittan accusé de viol

Cette annulation fait la joie des collectifs féministes. Pour rappel, Ary Abittan a été accusé de viol par une jeune femme âgée de 23 ans, qu’il fréquentait depuis quelques semaines. Elle a accusé l’humoriste de lui avoir imposé des pratiques sexuelles non consenties lors d’une soirée chez lui, à Paris, en 2021. Cependant, Ary Abittan a réfuté les faits et la justice a prononcé un non-lieu, estimant qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes pour le condamner.

Face à cette polémique, les collectifs féministes ont été nombreux à protester contre la présence d’Ary Abittan. De nombreux messages ont été publiés sur la page Facebook de la salle de spectacle de Bergerac et des affiches ont été collées sur les portes de la salle.

“On s’en réjouit”

À Bergerac, on pouvait notamment lire “Ary violeur, on te voit” ou encore “Sales connes”, en référence aux propos tenus par Brigitte Macron en marge d’un spectacle d’Ary Abittan. En s’adressant à lui, la femme d’Emmanuel Macron avait qualifié de “sales connes” des militantes féministes qui avaient interrompu le spectacle.

“S’ils avaient maintenu la programmation, nous aurions été de très nombreuses sales connes devant l’Etincelle le 12 février. On a fait plein de petites actions. On ne sait pas si c’est vraiment ça qui a permis la déprogrammation, mais on s’en réjouit malgré tout. On s’approprie ça comme notre victoire parce que ça nous fait du bien de le voir comme ça. Pour nous, c’est une victoire. Il y a une prise en compte de la victime, de la pensée féministe”, ont indiqué les militantes des collectifs féministes.

Les personnes qui ont acheté des billets pour voir Ary Abittan à Bergerac seront remboursées.