‭« Énorme bide » pour la tournée de Vitaa, la chanteuse contrainte de brader les billets à moitié prix faute de public

En pleine tournée baptisée “Charlotte”, la chanteuse Vitaa se voit contrainte de brader les prix de ses concerts afin d’attirer du public.

Elle avait choisi d’ajouter des dates à sa tournée, mais cette décision est sur le point de virer à la catastrophe industrielle. La chanteuse Vitaa est actuellement en pleine tournée baptisée “Charlotte” à travers la France. Il lui reste encore quelques dates à accomplir dont Narbonne, Marseille, Reims, Nantes, Rouen, Lyon ou encore Paris.

Crédit photo : Mathieu Rondel / AFP

Seulement voilà, sa tournée peine à trouver son public comme l’indique le journaliste Clément Garin. La chanteuse originaire de Lyon poursuit sa tournée de concerts dans toute la France. Les places sont désormais en vente à moitié prix dont la date prévue à la LDLC Arena.

« Sa tournée Charlotte fait face à un énorme bide, et contraint la chanteuse à brader toutes les places de ses prochains concerts. Toutes les places des prochains concerts sont à -50%… Mais ça ne marche pas quand même, et les salles sont toujours vides. Au point de fermer le fond des salles pour combler les places de devant et ainsi faire un leurre »

🙄 𝐂𝐮𝐢𝐬𝐚𝐧𝐭 𝐞́𝐜𝐡𝐞𝐜 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐚



Cela passe inaperçu mais c'est compliqué pour la chanteuse @VITAA.



Sa tournée #Charlotte fait face à un énorme bide, et contraint la chanteuse à brader toutes les places de ses prochains concerts.



Toutes les places des… pic.twitter.com/FaSANhkoeq — Clément Garin (@clem_garin) October 20, 2025

Des billets à moitié prix dans toutes les catégories

Vérification faite, tous les billets des prochaines dates sont en effet à prix cassés. Le prix est divisé par deux. À la LDLC Arena pour le concert du 15 novembre, le billet le moins cher passe de 49 à 24,5 euros. Les places en catégorie 3 de 59 à 29,50 euros, la catégorie 2 à seulement 34,50 euros. Concernant le carré or, le ticket coûte seulement 39,50 euros. Le prix fort de 79 euros ne semble pas séduire les spectateurs.

Sur le plan de la grande salle lyonnaise, de nombreuses places restent en effet à vendre trois semaines avant la date. Les gradins hauts sont quasi vides tandis que la fosse assise est presque totalement vendue.

Crédit photo : Sobendaa

Selon Actu, la LDLC Arena où a lieu le concert lyonnais n’a pas la main sur les prix des billets de concerts et offres promotionnelles qui sont décidées par les producteurs et organisateurs des événements. La chanteuse ou son management n’ont pas réagi à la polémique.