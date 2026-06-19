“Pourquoi tout le monde veut ma mort ?” : Patrick Bruel sort du silence après 48 heures de garde à vue

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Patrick Bruel

Après avoir passé 48 heures en garde à vue, Patrick Bruel, accusé de violences sexuelles, est sorti du silence. Désespéré, il continue de clamer son innocence.

Patrick Bruel a été placé en garde à vue le 8 juin dernier et a été mis en examen pour violences sexuelles. Le chanteur est accusé de viol, d’agressions sexuelles, de tentative de viol et de harcèlement sexuel sur plusieurs femmes. Pendant sa garde à vue, des faits concernant 13 victimes ont été abordés et aujourd’hui, de nouvelles femmes portent plainte.

Patrick BruelCrédit photo : BestImage

Après 48 heures de garde à vue, Patrick Bruel a été placé sous contrôle judiciaire et devra respecter plusieurs conditions pour rester en liberté.

“Elles ont menti”

Malgré toutes les plaintes contre lui, Patrick Bruel est sorti du silence et continue de clamer son innocence, contestant les témoignages des plaignantes.

“La plupart de celles qui ont déposé des plaintes ont menti. Certaines ont inventé des faits, d’autres ont changé plusieurs fois de versions. J’ai pu dire ce que j’avais à dire à la justice. Jusqu’au bout je me battrai pour prouver mon innocence”, a-t-il déclaré. 

Patrick BruelCrédit photo : AFP

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“Tout le monde me trahit”

Bien qu’il reste présumé innocent, Patrick Bruel se sent trahi, selon des propos confiés à Paris Match

“Pourquoi tout le monde veut ma mort ? Pourquoi tout le monde cherche à me détruire à ce point ? Tout le monde me trahit, tout le monde me lâche”, a-t-il déclaré.

Cette détresse a été confirmée par Clémentine Jaraud, la maquilleuse de Patrick Bruel depuis plus de 30 ans, qui affirme qu’il a “toujours maîtrisé son propre récit” mais que cette fois, il se retrouve “sans contrôle sur les événements”

Placé sous contrôle judiciaire, Patrick Bruel devra attendre que les autorités aient fini d’enquêter sur le sujet. Si les charges sont jugées insuffisantes, il aura droit à un non-lieu. Dans le cas contraire, il sera renvoyé devant le tribunal pour être jugé lors d’un procès.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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