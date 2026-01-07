« Tu ne manges pas » : Artus se confie sur le régime draconien qui lui a fait perdre 35 kg et pour lequel il a dépensé... 2 000 €

Alors qu’il présente son nouveau spectacle, Artus a été interrogé sur son impressionnante perte de poids. Il révèle le régime qu’il a suivi.

Artus est de retour. Du moins, pour la promotion de son prochain spectacle : un one-man-show prévu les 27 et 28 mars 2026 à Paris La Défense Arena. Il s’agira d’ailleurs d’un record. En effet, Artus sera le premier humoriste à remplir cette salle, la plus grande d’Europe.

Voilà pourquoi l’intéressé était présent à la télévision ce lundi 5 janvier. Outre ce spectacle qui promet et qui le fait donc entrer dans l’histoire, Artus a évoqué son poids. Ou plutôt, sa perte de poids impressionnante pour le film La Pampa.

Une perte de poids conséquente

Crédit photo France Télévisions

Sorti en février 2025, La Pampa est un drame réalisé par Antoine Chevrollier. Artus y joue le rôle de Teddy, un entraîneur de motocross qui coache Jojo (Amaury Foucher). Dans le film, Artus apparaît aminci. En 2024, il précisait au micro de RTL que sa perte de poids était pour La Pampa. Le comédien était ainsi parvenu à perdre 35 kilos.

Dans l’émission En aparté de Canal +, diffusée ce lundi, Artus en a dit davantage sur son changement physique. Notamment de sa motivation sans faille : « Je me suis mis une pile, j'ai éteint un truc dans ma tête. Quand on est motivé, quand il y a un vrai projet au bout... En tout cas, moi, je ne sais pas faire les choses à moitié. »

Artus n’a pas fait les choses seul. Dans son processus, il a été accompagné d’un coach « qui était avec moi 24 heures sur 24, qui me faisait mes assiettes à la cantine quand j'étais sur des tournages, qui me faisait des séances de sport, qui me donnait mes encas. »

Objectif pour Artus : nettoyer son corps

Capture d'écran. Crédit photo : Quotidien/ TMC

Outre cette diète, Artus a également rejoint un centre en Allemagne. Ce dernier est spécialisé « dans les lavements [du corps] et dans le jeûne ». « Mais ce n'est pas tant pour perdre du poids les centres de jeûne. Pour moi, c'était vraiment pour nettoyer mon corps, pour une histoire de mettre un petit coup de propre », précise-t-il. Au même moment, le réalisateur de Un p’tit truc en plus abordait le même sujet dans Quotidien. Il raconte avoir déboursé 2 000 euros pour rejoindre ce centre.

« Tu perds du poids parce que tu ne manges pas. Le principe, c'est vraiment de te vider. Donc ce n’est pas un régime. Tu ne manges vraiment rien, tu bois des bouillons. Ça fonctionne, ça, je te le garantis. Ça fonctionne même trop bien (...) J'ai vraiment vécu des choses assez lunaires là-bas. Je n'ai pas de trop de tabous sur toutes ces choses-là (...) C'est normal pour eux, mais tous les matins, il y a quelqu'un qui vient qui te branche une poche, qui te parle en allemand, et c'est normal. Et toi, t'es comme ça dans ton lit, dans ta chambre, que t'as payé 2.000 balles. »

Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos billets pour le one-man-show d’Artus.