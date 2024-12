Artus a payé 10 000 euros pour perdre 35 kilos, « je suis très content de l'avoir fait »

Depuis son rôle de Jonas dans Le Bureau des Légendes où il pesait « 140 kilos » et avait « l’image du gros mec sympa », Artus a fait du chemin. Pour un film et pour son bien-être, l’acteur a dépensé une somme folle pour perdre des kilos.

Artus a fait le buzz en 2024 avec le carton de son film Un p’tit truc en plus au cinéma. Mais ces derniers temps, le comédien et humoriste s’est livré sur un aspect plus personnel : son poids. Artus a toujours été ouvert sur de nombreux sujets de sa vie privée.

En octobre dernier, celui qui est aussi réalisateur confiait dans les colonnes du Monde être « en plein régime ». Puis de développer, « cette fois, je fais le keto [le régime cétogène], des lipides, mais zéro glucide [...] Je fais ripaille chaque mois avec des copains. J’aime les excès, alors je fais attention. Je sais que mon poids fera sans cesse du yoyo ».

Le régime semble avoir porté ses fruits et Artus se sent bien mieux, tant physiquement que mentalement.

« Pour la première fois de ma vie, à 37 ans, je me sens en place. J’ai posé mon sac à dos, cette angoisse de ne pas savoir de quoi les lendemains seront faits, j’ai arrêté de courir après ce besoin de sécurité », reconnaît-il.

Et avant cela, Artus s’était lancé un sacré défi.

Une cure d’amincissement en Allemagne

Artus dans Le Bureau des Légendes. Crédit photo : Canal Plus

Artus a mis toutes les chances de son côté pour atteindre son objectif. Il n’a pas hésité à faire appel à un coach, Baptiste, « le meilleur du monde », selon ses dires. Avec Baptiste, Artus a perdu 35 kilos. Mais comme il le précisait au micro de RTL, cette perte de poids, « je l'ai fait[e] pour un film, La Pampa, et je suis très content de l'avoir fait pour ça ».

Grâce aux menus conseillés par son coach et à son abnégation, Artus a perdu plus qu’il ne l’aurait pensé. Mais tout cela a un coût. Selon les médias, Artus aurait dépensé près de 10 000 euros pour faire une cure d'amincissement en Allemagne. Là encore, le comédien a été transparent et a confirmé la rumeur.

Crédit photo : Artus/ Instagram

« J'ai perdu 35 kilos pour tourner dans La Pampa. La nourriture est mon seul vice, et je devrais toujours surveiller mon poids », rappelle-t-il. Au-delà de la perte de poids, l’investissement d'Artus semble avoir été plus que payant, puisqu'il reconnaît se sentir beaucoup mieux depuis.

« Je vis beaucoup mieux, je n'ai plus mal au dos, je respire mieux, mes analyses sanguines sont meilleures ».

Vous pourrez retrouver Artus à l’affiche de La Pampa le 5 février 2025 dans les salles françaises.