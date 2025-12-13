Artus crée le malaise sur le plateau de “C à vous” avec une blague sexiste

Invité sur le plateau de C à vous ce jeudi 11 décembre, l’humoriste Artus a créé un petit moment de malaise chez la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine en lâchant une blague sexiste.

Artus est de retour sur scène avec un nouveau spectacle ! Le 27 et 28 mars 2026, il sera le premier humoriste à jouer à la Paris Défense Arena, soit la plus grande salle d’Europe. Une consécration pour celui qui s’est fait connaître grâce à son film “Un p’tit truc en plus”.

Ce jeudi 11 décembre, il était donc l’invité d’Anne-Elisabeth Lemoine dans l’émission C à vous, afin de promouvoir son nouveau spectacle. L’occasion d’échanger sur plusieurs sujets, et notamment les personnes handicapées. Depuis le succès de son film, Artus est particulièrement engagé pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap.

Alors qu'il évoquait cette cause qui lui tient à cœur, Pierre Lescure a repris une phrase que le comédien énonce dans son spectacle.

"Et peut-être pas en 2027, mais pourquoi pas proposer un président avec un p’tit truc en plus ?"

Une situation qu’Artus imagine d’ailleurs à la fin de son nouveau spectacle.

"À la fin du spectacle, je propose ça, mais c’est un sketch, évidemment je ne souhaite qu’on n’ait jamais de président handicapé parce que ça serait catastrophique pour tout le monde"

Anne-Elisabeth Lemoine mal à l’aise face à Artus

Provoquant l’hilarité en plateau, Artus a ensuite repris son sérieux en philosophant sur cette possibilité, non sans une pointe d’humour qui a été visiblement mal comprise. En effet, dans sa réponse, le comédien lâche une blague sexiste qui a créé un moment de flottement chez la présentatrice, comme vous pouvez le voir sur l’extrait vidéo :

"Évidement que ce serait génial qu’on ait un jour quelqu’un en situation de handicap, peut-être pas une femme, on ira pas jusque-là, mais quelqu’un de différent".

De quoi provoquer un silence en plateau. Anne-Elisabeth n’a en effet pas caché son malaise face à cette plaisanterie. L’humoriste a alors tenu à détendre l’atmosphère. Etonné par la réaction de la présentatrice de France 5, Artus a alors lancé :

"Qu’est-ce qu’il y a ? Wahou ! Le premier degré. Le second degré, il est passé là, au-dessus !".

Anne-Elisabeth Lemoine a alors demandé à son invité s’il ne recevait pas ce type de réaction lors de son spectacle. Mais Artus confie que son public sait à quel type d’humour s’attendre :

"Non, parce que les gens qui viennent en général le savent. Là, vous, on vient de se rencontrer, enchanté. Mais je vous invite à regarder ce que je fais"

Face à une tournée sold-out et un engouement phénoménal, Artus a décidé de proposer un format totalement inédit : deux spectacles, entre humour, show et expérience live. Il investit Paris Defense Arena les 27 et 28 mars 2026, pour le plus grand bonheur de ses fans.