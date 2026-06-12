Airbnb offre 1 300 billets pour assister aux matchs de la Coupe du monde, voici comment avoir les obtenir

La Coupe du monde a débuté et pour l’occasion, Airbnb va offrir 1 300 billets pour permettre aux supporters d’assister aux matchs. La seule condition : réserver un logement dans une ville hôte. On vous explique.

La Coupe du monde 2026 a débuté ce jeudi 11 juin et pour l’occasion, Airbnb dévoile une opération qui va ravir les fans. Alors que vous pourrez être payé 42 000 euros pour regarder tous les matchs, il sera également possible de suivre le tournoi depuis le stade. En effet, Airbnb offre des billets gratuits pour assister aux matchs de la Coupe du monde. Pour recevoir ces billets, une seule condition : vous devez réserver un logement dans une ville hôte du tournoi.

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Les billets des matchs seront inclus directement dans votre réservation, des phases de groupe jusqu’à la grande finale. Ainsi, vous aurez la chance d’avoir les meilleures places pour assister au tournoi, des places premium qui offrent une vue imprenable sur le terrain.

Des billets gratuits pour les matchs

Cette opération est disponible sur une sélection de logements au tarif moyen de 333 euros par nuit et bonne nouvelle : vous n’avez pas besoin de réserver votre hébergement dès maintenant. Les réservations seront disponibles tout au long du tournoi.

Crédit photo : Airbnb

Pour trouver un logement partenaire, vous devrez repérer une petite icône de ballon de football en haut de la page du logement sur le site Airbnb.

“Les hôtes Airbnb ne se contentent pas d’offrir un lieu où séjournier : ils permettent de découvrir une destination de manière plus authentique. À l’occasion de cette Coupe du monde, ils vont encore plus loin en aidant les supporters à suivre leur équipe tout au long du tournoi grâce à des logements sélectionnés incluant des billets dans chacune des villes hôtes”, a indiqué Dave Stephenson, Chief Business Officer d’Airbnb.

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Les villes hôtes du tournoi

Si vous êtes intéressé par cette offre, il vous suffit de rechercher un logement Airbnb dans une ville hôte aux dates des matchs. Trouvez un logement, sélectionnez les dates de votre séjour, entrez le nombre de voyageurs ainsi que votre mode de paiement. Les billets seront inclus pour chaque personne figurant dans la réservation. Sans plus attendre : voici les 16 villes hôtes du tournoi ainsi que les dates des réservations.

Phases de groupe : l’ensemble des villes hôtes de la coupe du monde, les réservations sont d’ores et déjà disponibles.

Seizièmes de finale : Los Angeles, Boston, Monterrey, New York / New Jersey, Mexico, San Francisco, Seattle, Vancouver, Kansas City et Dallas.

Huitièmes de finale : Philadephie, Houston, New York / New Jersey, Mexico City, Dallas et Seattle. Réservations ouvertes à partir du 18 juin.

Quarts de finale : Boston, Los Angeles, Miami et Kansas City. Réservations ouvertes à partir du 1er juillet.

Demi-finales : Dallas et Atlanta. Réservations ouvertes à partir du 9 juillet

Finale : New York / New Jersey. Réservations ouvertes à partir du 16 juillet.

Au total, Airbnb va distribuer plus de 1 300 billets aux voyageurs. Une opportunité à ne pas manquer pour soutenir votre équipe préférée durant cet événement mondial.