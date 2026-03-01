Un double de Jim Carrey aux César 2026 ? La folle théorie qui agite les réseaux sociaux !

Lors de la cérémonie des César 2026, l’acteur Jim Carrey, récipiendaire d’un prix honorifique, s’est retrouvé au cœur d’une folle rumeur sur les réseaux sociaux.



Une théorie aussi originale que les rôles les plus déjantés de Jim Carrey !

Jim Carrey honoré aux César 2026

La 51e cérémonie des César s’est tenue ce jeudi 26 février à l’Olympia. Présentée par l’excellent Benjamin Lavernhe, la soirée a mis à l’honneur l’acteur de The Mask, venu accompagné de sa famille.

Le comédien canado-américain de 63 ans s’est vu remettre le César d’honneur pour l’ensemble de sa carrière éclectique.

Sur scène, celui qui est surnommé « l’homme élastique » pour sa capacité à grimacer de manière spectaculaire s’est lancé dans un touchant discours en français pour remercier l’Académie des César.

Quelle classe 👑

Le discours en français du César d'honneur, Jim Carrey.



De The Mask à The Truman Show, en passant par Eternal Sunshine of the Spotless Mind, il a conquis nos cœurs et reçoit un hommage plus que mérité. pic.twitter.com/wVdCpG6Ay8 — CANAL+ (@canalplus) February 26, 2026

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la présence de Jim Carrey a déchaîné les passions sur la toile. La raison ? Les internautes ont remis en question son identité, rapporte TV Magazine.

La transformation de l’acteur suscite des débats

Sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs américains sont persuadés qu’un sosie de l’artiste a reçu son prix à sa place.

Une personne a commenté :

« Il s’agit probablement d’une doublure engagée par Jim Carrey lui-même pour le remplacer à cet événement ».

Une autre a écrit :

« Ces dernières années, Jim Carrey s’est montré de plus en plus désenchanté et il critique ouvertement la superficialité de Hollywood. Le recours à une doublure pour cet événement est donc tout à fait logique ». They think we are blind. pic.twitter.com/O6BvSjVuRg — MAVERICK X (@MAVERIC68078049) February 27, 2026

Le visage de l’interprète d’Ace Ventura a été passé au crible par des comptes complotistes, qui refusent de reconnaître la star.

« Bienvenue au cirque. Son visage, c’est sûr, ne lui ressemble pas, mais son attitude, ses yeux, sa voix, ses interactions avec les gens…Il ne parle jamais comme ça ! », peut-on lire parmi les réactions.

This is not him! Welcome to the circus 🎪 His face for sure is not, but his demeanor, his eyes, his voice his interaction with people he never talks like this!! He has been super sarcastic and funny in any interview he’s ever been in. I have been a Jim Carrey fan since in Living… pic.twitter.com/LHUX96mWaW — Alley Files (@alleytopfiles) February 28, 2026

Mais pour d’autres internautes, la plastique de l’acteur serait le fruit de la chirurgie esthétique, avec notamment un lifting des sourcils et des injections. Une utilisatrice cite le cas de Bradley Cooper.