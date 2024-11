“Je ne pensais pas en arriver là” : Inoxtag, victime de deux cambriolages, prend une décision radicale

Inoxtag, le YouTubeur aux millions d’abonnés, a été victime d’un cambriolage ce mercredi 6 novembre. Pour rassurer ses fans, il a décidé de s’exprimer sur cet événement.

Inoxtag, de son vrai nom Inès Benazzouz, est un célèbre youtubeur qui comptabilise plus de 8 millions d’abonnés. Il a récemment gagné en popularité à la sortie de son tant attendu documentaire “Kaizen”, relatant son ascension du Mont Everest. Mais récemment, le jeune homme a été confronté à une mauvaise nouvelle.

Alors que l'on vous parlait récemment de la fortune d'Inoxtag, ce dernier a été victime d'un cambriolage ce mercredi 6 novembre, dans l’après-midi. Les voleurs se sont introduits dans une maison qu’il louait à Poissy, dans les Yvelines. C’est le locataire qui a découvert le cambriolage en entrant dans le logement le soir, aux alentours de 21h.

Crédit photo : @inoxtag / Instagram

Selon des informations de BFMTV, les cambrioleurs auraient réussi à pénétrer dans le logement en forçant une fenêtre du salon. Malheureusement, ils ne sont pas repartis les mains vides puisqu’ils ont dérobé du matériel informatique. Le préjudice est estimé à environ 10 000 euros.

Face à cet événement, Inoxtag n’a pas tardé à réagir sur X, notamment pour rassurer ses fans qui ont été nombreux à lui envoyer des messages. Dans sa publication, il a révélé que ce n'était pas la première fois qu'il était victime d’un cambriolage.

“Les amis, tout va bien pour moi, deux cambriolages en l’espace de 6 mois. Le premier a eu lieu pendant mon ascension de l’Everest, où on m’a volé la quasi-totalité de ma collection de sneakers et de montres. Le second a eu lieu hier : dans une autre maison à moi où ils ont enfoncé la fenêtre au pied de biche [...] Je vais prendre les précautions nécessaires pour que cela ne se reproduise plus. Je ne pensais pas en arriver là, mais je dois mettre ma maison sous surveillance à partir d’aujourd’hui pour assurer ma sécurité et celle de mes proches.”