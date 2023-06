Quels que soient vos goûts, vous allez adorer ces 5 documentaires

Vous l’ignorez peut-être, mais Prime Video regorge de documentaires aussi passionnants les uns que les autres. Cela tombe bien, voici cinq programmes à voir ou revoir d’urgence sur la plateforme.

Histoire, cinéma, sport, fait divers, animaux… Au-delà des films et des séries, Prime Video possède un catalogue riche en documentaires. Vous pouvez, par exemple, en apprendre un peu plus sur la vie passionnante de la reine Elizabeth II ou sur le génie du réalisateur Quentin Tarantino.

Vous l’aurez compris, le géant du streaming propose des programmes divers et variés sur tous les sujets. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que vous trouverez (sans l’ombre d’un doute) la perle rare. En attendant, découvrez ci-dessous cinq documentaires à regarder sans modération :

«QT8 : Quentin Tarantino en huit films»

«QT8 : Quentin Tarantino en huit films» retrace les 21 premières années de la carrière de Quentin Tarantino, soit l’un des réalisateurs les plus influents et les plus adulés de notre époque. Ce documentaire explore le génie du bad boy du cinéma américain grâce à des témoignages, des images d’archives et des anecdotes inédites.

Crédit Photo : Prime Video

«Nadal / Djokovic : duel à Roland-Garros»

Avis aux amateurs de tennis : ce documentaire est fait pour vous. La raison ? Il met en lumière l’une des plus grandes rivalités de l’histoire de Roland-Garros : celle qui oppose Rafael Nadal à Novak Ddjokovic. Le premier est considéré comme le roi de la terre battue, tandis que le second est surnommé le «Joker». Une chose est sûre : ces deux légendes nous ont offerts des moments grandioses et inoubliables.

«Chat sauvage»

«Chat sauvage» dépeint l’histoire inspirante et touchante d’un jeune vétéran de l’armée qui trouvera une forme de salut en Amazonie. Là-bas, il croisera la route d’une dirigeante d’un refuge et centre de réhabilitation animalier, qui lui confiera la garde d’un bébé ocelot orphelin. Cette rencontre se transformera en une aventure salvatrice.

«Elizabeth Windsor»

Comme son nom l’indique «Elizabeth Windsor» s’intéresse à l’une des monarques les plus célèbres de la planète : Elizabeth II. Celle qui n’aurait jamais dû devenir reine est à l’origine des plus grands changements de l’histoire contemporaine, comme le démontre ce documentaire passionnant.

Crédit Photo : Prime Video

«Ted Bundy: craquer pour un assassin»

«Ted Bundy : craquer pour un assassin» plonge les spectateurs au cœur de l’horreur. Composé de cinq épisodes, ce documentaire retrace les crimes du tueur en série le plus célèbre des États-Unis sous l’angle féminin avec les témoignages d’Elizabeth Kendall, la petite amie de Ted Bundy, sa file Molly et d’autres survivantes…

Alors, lequel de ces documentaires allez-vous regarder en premier ? Quels que soient vos goûts, on parie que vous allez les adorer !