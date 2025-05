Ce nouveau documentaire Netflix donne la «nausée» aux abonnés qui n'arrivent pas à le regarder jusqu'au bout

À la recherche d’une nouveauté à regarder ? Voici un documentaire Netflix qui ne pourra pas vous laisser indifférent.

Après les thrillers psychologiques haletants qui envahissent les libraires, mais aussi les plateformes de streaming, place désormais à un autre genre qui s’impose : les documentaires retraçant la vie réelle ou inspirée d’une histoire vraie. Sorti sur Netflix le 13 mai 2025, le documentaire Untold: The Liver King, laisse tout le monde sans voix.

Crédit : Netflix

Et pour cause : il retrace le parcours de l’influenceur Brian Johnson, connu sous le nom du Liver King, comprenez en français : “le foie est roi”. Un pseudo qui n’est pas anodin puisque la star des réseaux sociaux, qui compte 2,9 millions d’abonnés, a bâti son empire autour de la viande crue et de ses bienfaits.

Crédit : Netflix

Quand le foie devient star

Dans ce documentaire, il dévoile son mode de vie, pour le moins, ancestral, et présente aux yeux de tous, son alimentation à base de viande crue. Et croyez-vous : il faut avoir le cœur bien accroché. Parmi ses habitudes de vie qu’il adopte depuis 35 ans ? Passer du temps en pleine nature, se nourrir comme ses ancêtres, avec des produits naturels ou plutôt, bruts, et pratiquer des entraînements sportifs très intensifs. La phrase culte de l’influenceur ?

“Pourquoi manger des légumes quand on peut manger des testicules !” Ça plante le décor !

Malgré sa popularité sur les réseaux sociaux, Brian Johnson reste un homme controversé. La raison ? Son scandale avec les stéroïdes. Pour poursuivre ses performances physiques hors normes, l'homme, âgé de 47 ans, avait pour habitude de se doper. Résultat : sa notoriété en a pris un coup.



Crédit : Netflix

Lors de l’annonce de la sortie du documentaire, Netflix annonçait déjà la couleur du show :

“Des interviews de l'homme lui-même, de sa famille et de ses partenaires commerciaux, ce documentaire dévoile l'histoire folle de l'ascension rapide du Liver King vers la célébrité sur Internet et la controverse et les réactions négatives une fois qu'un scandale de stéroïdes a été révélé.”

Pour ce qui est des avis, ils sont partagés. Certains indiquent qu'ils ont eu la "nausée" lors du visionnage des épisodes, tandis que d'autres déplorent l'engouement autour de ce personnage :

"L'ingestion de parties génitales et le pseudo-paganisme absurde sont une chose, exploiter délibérément les sponsors et les entreprises, ainsi que désinformer le grand public avec des conseils diététiques extrêmes et dangereux, en est une autre."

Si vous vous intéressez aux méthodes de vie ancestrales, aux bienfaits de la nourriture crue et que vous avez le cœur suffisamment solide, alors, ce documentaire est fait pour vous. Durant 70 minutes, le spectateur est plongé dans un univers captivant... Alors, prêt.e.s ?