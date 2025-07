Jean-Jacques Goldman va faire son grand retour à la télévision après 9 ans

TF1 va bientôt diffuser un documentaire inédit sur Les Enfoirés avec une interview pour le moins exceptionnelle puisque Jean-Jacques Goldman, retiré de la vie médiatique depuis 9 ans, va faire une apparition inédite.

En 2016, Jean-Jacques Goldman a décidé de se retirer de la vie médiatique. Depuis, il fait très peu parler de lui et ses intervientions à la télévision sont inexistantes. En 2020, l’artiste est sorti du silence en rendant hommage en chanson aux personnes qui continuaient de travailler pendant le confinement. Trois ans plus tard, il a également tenu à pousser un coup de gueule pour contester la sortie d’une biographie non officielle.

Proche de ses fans, Jean-Jacques Goldman est devenu la personnalité préférée des Français. Il y a quelques années, il n’a pas hésité à répondre de la plus belle des manières à un homme qui lui avait envoyé son roman. Malgré ces rares apparitions, le chanteur n’est pas revenu sur la scène médiatique, au grand regret de ses fans.

Crédit photo : Starface

Une interview inédite de Jean-Jacques Goldman

Mais cela va bientôt changer. Comme le rapporte Pure Médias, Jean-Jacques Goldman va apparaître dans un documentaire inédit, intitulé “Les Enfoirés, le doc”, qui sera diffusé sur TF1. Ce documentaire comportera des images d’archives ainsi qu’une cinquantaine d’interviews d’artistes. On retrouvera par exemple Jean-Louis Aubert, Patrick Bruel, Francis Cabrel, Julien Clerc, Garou, Kendji Girac, Jérémy Frérot, Florent Pagny, Michel Sardou, Lorie Pester, Véronique Sanson et bien d’autres.

Crédit photo : TF1

Des membres de l’équipe technique des Enfoirés ont également été interrogés dont des choristes, des producteurs, des ingénieurs du son, des réalisateurs ou encore des chorégraphes. En plus de cela, les spectateurs auront la chance de découvrir une interview exclusive de Jean-Jacques Goldman.

“Nous sommes très heureux d’avoir plus d’une cinquantaine d’artistes et témoins privilégiés qui ont répondu présents pour ce documentaire. Jean-Jacques Goldman en fait partie. Il nous a accordé environ une heure de son temps pour répondre à nos questions, comme tous les autres intervenants. Il nous raconte comment il a écrit la chanson des Enfoirés en quelques heures à la demande de Coluche. Les choristes et les équipes qui l’ont accompagné sont aussi là pour raconter cette aventure, devenue année après année l’événement que l’on connaît”, a déclaré Anne Marcassus, co-dirigeante de la société de production DMLSTV, à Pure Médias.

Diffusé la saison prochaine, ce documentaire risque d’être un grand succès pour TF1 grâce à cette interview exclusive, que les fans de Jean-Jacques Goldman ne rateront pour rien au monde.