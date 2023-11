Qui est Zoé Clauzure, 13 ans, la gagnante française de l'Eurovision junior ?

Pour la deuxième fois consécutive, la France a remporté l’Eurovision junior pour cette édition 2023. La grande gagnante est Zoé Clauzure, une jeune artiste de 13 ans, pas inconnue du grand public.

Le concours de l’Eurovision Junior 2023 a eu lieu ce dimanche 26 novembre à Nice. Parmi les 16 pays en compétition, c’est finalement la France qui a remporté le concours grâce à la performance de Zoé Clauzure, une jeune fille de 13 ans qui a interprété la chanson “Coeur”. Ce morceau pop, qui dénonce le harcèlement scolaire, a conquis le jury et les téléspectateurs puisque Zoé a été élue par le vote des jurés nationaux et par le vote du public.

“Je suis très contente d’avoir gagné. Tout mon travail est récompensé, ainsi que celui de mes équipes. C’est une victoire pour tous”, a affirmé la jeune fille.

Une chanson sur le harcèlement scolaire

Si Zoé a tenu à présenter une chanson sur le thème du harcèlement scolaire, c’est parce qu’elle en a elle-même été victime.

“Je suis contente de faire passer un message aussi fort sur le harcèlement scolaire devant 33 millions de spectateurs, a-t-elle confié. C’est une cause d’actualité et qui est importante pour moi car je l’ai vécu. Je veux dire aux victimes de ne jamais baisser les bras. J’ai réussi à m’en sortir grâce à ma famille. Alors avec cette chanson, je veux leur envoyer un message positif, comme une petite lumière dans leur quotidien. C’est pour ça que cette chanson est pop et légère malgré le sujet. J’espère que cela va changer les esprits de ceux qui harcèlent. Je veux qu’ils comprennent que c’est nous, les harcelés, les winners.”

À 13 ans, Zoé Clauzure est une jeune artiste aux multiples influences puisqu’elle est fan de Zaho, Sagazan, Yseult, Amir, Lady Gaga, Sia ou encore Billie Eilish.

Une ancienne candidate d’un télécrochet

Depuis toute petite, Zoé est passionnée de chant et elle n’est pas totalement inconnue du grand public puisqu’elle est déjà apparue à la télévision. En effet, Zoé a participé à la saison 7 de “The Voice Kids” et est arrivée en demi-finale. Par la suite, la jeune artiste a fait la première partie de différents artistes comme Lou et Angelina, et a partagé la scène avec Yseult en 2021 et Amir en 2022.

En plus de cela, Zoé a déjà enregistré plusieurs singles. Elle écrit régulièrement des paroles de chanson et note des accords sur un carnet, compose avec le logiciel Logic Pro et enregistre des reprises de morceaux jouées au piano qu’elle poste sur son compte Instagram, où elle est suivie par plus de 103 000 abonnés.

“À 6 ans, je suivais des cours de chant et de piano. À 8 ans, je voulais faire The Voice Kids. A 9 ans, j’étais sélectionnée dans l’émission avec le coach que je désirais, Soprano. J’aime beaucoup être sur scène, voir les spectateurs, vivre l’instant présent et partager ma passion pour la musique aux gens”, a commenté Zoé.

En plus de cela, Zoé a fait du mannequinat. Représentée par l’agence Success Kids, elle a déjà travaillé avec plusieurs marques comme Lulu Castagnette, Chloé ou encore Lacoste. A 13 ans, Zoé se laisse le temps de grandir avant d’entamer une carrière musicale, bien qu’elle ait déjà signé un contact avec le label Parlophone, filiale de Warner Music.