Seigneur des anneaux : de nouveaux films sont en préparation pour approfondir l'histoire de la Terre du Milieu

Le jeudi 23 février, Warner Bros. a annoncé la préparation de plusieurs films liés à la saga du Seigneur des anneaux. L’occasion de retourner en Terre du Milieu pour approfondir l’univers de J.R.R. Tolkien.

Voici une grande nouvelle qui risque de ravir les fans de l’univers de Tolkien : plusieurs films liés à la saga du Seigneur des anneaux sont en préparation. L’annonce a été faite par Warner Bros. ce jeudi 23 février.

Ce même jour, la société de production a annoncé son partenariat avec la société suédoise Embracer, spécialisée dans les jeux vidéo, qui a racheté Middle-earth Enterprises qui détient l’intégralité de l'œuvre de J.R.R. Tolkien. Ce nouvel accord va permettre la production de nouveaux films autour de la célèbre franchise.

« Il y a vingt ans, New Line a fait preuve d’une confiance aveugle et sans précédent pour réaliser les histoires, les personnages et le monde incroyables du Seigneur des anneaux au cinéma. Le résultat a donné une série monumentale de films qui ont été adoubés par des générations de fans », ont affirmé Michael De Luca et Pamela Abdy, co-présidents de Warner Bros Pictures Group.

Crédit photo : Warner Bros.

En effet, à leur sortie, les deux trilogies du Seigneur des anneaux ont connu un immense triomphe. La première a rapporté près de 3 milliards de dollars au box-office. Dix ans plus tard, même succès pour la trilogie du Hobbit.

De nouveaux films pour découvrir l’univers de Tolkien

Mais les aventures en Terre du Milieu sont loin d’être terminées, selon les propos des co-présidents de Warner Bros.

« Malgré toute l’ampleur et les détails amoureusement retranscrits dans les deux trilogies, l’univers vaste, complexe et éclatant imaginé par J.R.R. Tolkien reste largement inexploré au cinéma, ont-ils continué. L’opportunité d’inviter les fans à se plonger en profondeur dans le monde cinématographique de la Terre du Milieu est un honneur, et nous sommes ravis de nous associer à Middle-earth Enterprises et Embracer dans cette aventure. »

Crédit photo : Warner Bros.

Pour le moment, on ne sait pas avec certitude si le réalisateur Peter Jackson sera aux commandes de ces prochains films. Cependant, il a déjà affirmé être « tenu au courant de chaque étape du processus ». Aucun détail n’a été révélé à propos du contenu des films ou de leur date de sortie. Il va falloir attendre encore un peu afin d’en apprendre plus sur cette nouveauté cinématographique.