Envahi par des souris, il décide de leur créer un mini village inspiré du Seigneur des Anneaux dans son jardin

Alors que des souris se sont installées dans son jardin, Simon Dell a transformé son espace extérieur en un village inspiré de l'oeuvre de Tolkien. Zoom.

Le photographe professionnel, Simon Dell, spécialisé dans les photos d'animaux a eu une surprise étonnante dans son jardin. Un jour, il a découvert que de nombreuses souris avaient envahi son espace extérieur. Plutôt que de tout faire pour les faire fuir, le passionné d’animaux a choisi de leur souhaiter la bienvenue d’une façon étonnante.



Crédit : George the Mouse in a log pile house

Un village féérique

En quelques jours, il a construit un village miniature pour souris, inspiré du Seigneur des Anneaux et de l’univers imaginaire de J. R. R. Tolkien, auteur du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, comme le précise les médias Woopets et Bored Panda. Il a d’abord commencé par la construction d’une cabane en bois, puis a décidé d’agrandir en créant un véritable village. Et le résultat est bluffant. Il partage sur Facebook George the Mouse in a log pile house, en français, George la souris dans une maison faite d’un tas de bûches.

Un village où les souris vivent en toute liberté et à l'état sauvage. Un village féérique qui a de quoi fasciner la Toile.

