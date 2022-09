Selon une étude basée sur la fréquence cardiaque, le film d'horreur le plus effrayant de tous les temps est... « Sinister »

Une étude scientifique vient de déterminer le classement des 10 films d’horreur les plus effrayants de tous les temps, et celui est qui arrive en tête est « Sinister » de Scott Derrickson sorti en 2012.

Crédit : photoschmidt / iStock

Ce dernier raconte l’histoire d’Ellison Oswalt, un écrivain passionné de récits criminels, en mal d'inspiration pour trouver son prochain sujet, qui décide d’emménager avec sa famille dans une maison où a eu lieu l’épouvantable assassinat d’une famille entière. Il découvre alors dans le grenier de la maison une boîte contenant un projecteur et des bobines de pellicule Super 8 sur lesquelles ce meurtre, ainsi que plusieurs autres, ont été filmés. Il poursuit ensuite son enquête et découvre finalement une entité qui va mettre sa vie et celle de sa famille en danger.

La peur peut être définie par de nombreuses choses et varie d'une personne à l'autre. Certaines personnes sont plus effrayées par les films d'horreur qui s'éternisent et entrent dans votre esprit, comme « Midsommar », tandis que d'autres préfèrent les films d'épouvante plus directs, comme « The Conjuring » ou « Insidious ». Mais selon Forbes, malgré les différents critères que l’on peut choisir pour catégoriser les longs métrages d’horreur, une étude scientifique menée par l’entreprise broadbandchoices a déterminé qu'aucun film n’était plus effrayant que « Sinister ».

« Notre étude Science of Scare a été conçue pour aider les gens à trouver les films les plus scientifiquement effrayants jamais réalisés, afin de leur éviter de chercher parmi des milliers de titres à travers des services de streaming comme Amazon ou Netflix » a déclaré Daniel Clifford, auteur de l'étude. Cette dernière a mesuré la fréquence cardiaque au repos de 50 personnes d'âges différents pendant qu'elles regardaient plus de 100 heures de films d'horreur. Au bout du compte, l'étude a permis d'établir une liste des 35 films les plus effrayants, « Sinister » arrivant en tête.

Crédit : Summit Entertainment

« Sinister » à la première place du classement

La fréquence cardiaque moyenne au repos des 50 personnes était de 65 battements par minute. Pendant « Sinister », cette moyenne est passée à 86 bpm, ce qui équivaut à une augmentation de 32 %. Aucun autre film n'a provoqué une telle augmentation de la fréquence cardiaque moyenne chez le téléspectateur. Le film « Insidious », sorti en 2010, a obtenu le pic record de battements par minute avec 133 bpm lors d'un de ses épisodes. Aucun autre film n'a surpassé cette frayeur particulière. Dans l'ensemble, « Insidious » est arrivé en deuxième position. Dans le reste du top 10, « The Conjuring » arrive en troisième position, « Hereditary » en quatrième, « Paranormal Activity » en cinquième et « It Follows » en sixième. « The Conjuring 2 » a pris la septième place, tandis que « The Babadook », « The Descent » et « The Visit » ont été sacrés respectivement huitième, neuvième et dixième.