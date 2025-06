Ce film événement devient le plus gros succès cinéma de l'année en France et détrône les Tuche 5

Vous cherchez un film à aller voir au cinéma ? En ce moment, l’un des films à l’affiche bat des records : il est devenu le plus gros succès wcinéma de l’année en France en seulement trois semaines.

Cette année, certains films ont connu un grand succès au cinéma français. C’est le cas du film Les Tuche 5, qui a réalisé le meilleur démarrage de l'année et a enregistré 3 millions d’entrées en dix semaines. Cependant, il a récemment été détrôné par une autre production qui l’a dépassé, devenant ainsi le plus gros succès au cinéma de l’année en France.

Avec 3,56 millions d'entrées au cinéma en seulement trois semaines, ce film connaît un véritable triomphe en France. Son succès se confirme également à l’étranger puisqu’il a généré plus de 781 millions de dollars au box-office à travers le monde. Il s’agit de l’un des plus gros succès de 2025.

Crédit photo : Walt Disney

Un nouveau live-action

Ce film n’est autre que le live-action de Lilo et Stitch. Sorti le 21 mai dernier, il s’agit d’une adaptation du dessin animé Disney en prises de vue réelles. Si quelques critiques ont été apportées sur les modifications du film, elles n’ont pas empêché des millions de Français de se rendre au cinéma pour le découvrir.

Comment expliquer un tel succès alors que les remakes des dessins animés Disney agacent certains spectateurs ? Les critiques élogieuses dès la sortie du film sont une explication, tout comme le moment de sa sortie. Comme l’explique L’Internaute, avec les fortes chaleurs, les Français se réfugient au frais au cinéma. En plus de cela, Lilo et Stitch est un dessin animé populaire, notamment grâce à l’attachant extraterrestre bleu, qui possède de multiples peluches à son effigie et fait craquer petits et grands.

Crédit photo : Walt Disney

Par le passé, Walt Disney avait déjà connu plusieurs grands succès en réadaptant ses dessins animés. C’est le cas du Roi Lion, qui avait fait 1,5 milliard de dollars de recettes, La Belle et la Bête avec 1,2 milliard, Aladdin avec 1 milliard de dollars, ou encore La Petite Sirène, arrivé en tête du box-office mondial.

Si l’on compte déjà 3,56 millions d’entrées pour Lilo et Stitch, ce n’est que le début. Le film devrait rester à l’affiche pendant encore plusieurs semaines, l’occasion de battre des records.