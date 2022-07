Les 20 meilleurs films inspirés d'une histoire vraie

Il existe des histoires qui méritent d’être racontées. C’est exactement le but de ces 20 meilleurs films inspirés de faits réels.

Films : la fiction au service de la réalité

Sortez le pop-corn et regardez ces films inspirés de faits réels. Crédit : IStock

Lorsque nous regardons un film, surtout s’il est bon, nous nous sentons en phase avec les acteurs, etnous ne pouvons pas nous défaire de l’histoire. Il est clair que le cinéma n’est pas le 7èmeArt pour rien. Un film n’est pas uniquement une série d’images mises côte à côte. Il s’agit d’une véritable œuvre complexe, pouvant aborder n’importe quel thème, sous n’importe quel angle.

Le film est généralement une œuvre fictive. Cela signifie que tout ce que vous voyez à l’écran est scénarisé. Rendre le film vivant est le rôle du réalisateur, et il se doit alors de rendre l’histoire plus vraie que nature. Et parfois, c’est l’histoire elle-même qui est racontée par le réalisateur à travers le cinéma. En effet, il existe un très grand nombre de films inspirés d’une histoire vraie. La particularité de ce genre dans le cinéma est justement le côté «réalisme» qui donne vie au film. Devant un film inspiré d’une histoire vraie, il est rare de ne rien ressentir de particulier, tout simplement parce que nous savons que ce qui est dépeint est composé de faits réels. De plus, l’histoire du monde nous a gratifiés de plusieurs histoires qui ont clairement le mérite d’être racontées au temps présent. Et le thème abordé peut être n’importe lequel (drame, action, actualité, amour, comédie…), ce qui donne alors une infinité de probabilités quant à la production de films historiques de qualité.

Il est important de mentionner que même si un film est inspiré de faits réels, il reste une fiction créée de toute pièce. C’est-à-dire qu’il n’existe pas de film historique qui soit proche de la réalité à 100 %. Un film est tout d’abord un divertissement. De la trame de l’histoire au caractère des personnages, il est important que tout captive le téléspectateur. De ce fait, il n’est pas rare que certains faits soient édulcorés, ou au contraire, appuyés pour avoir plus d’impact. Chaque acteur, homme ou femme, doit également entrer dans la peau du personnage qu’il ou elle doit représenter. Par exemple, l’acteur doit parfaitement coller au rôle du roi ou de la star, sans pour autant dénaturer l’histoire. Ce genre de film est donc beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît. Et c’est exactement ce qui rend les films inspirés de faits réels aussi agréables à regarder, encore et encore.

Top 20 des meilleurs films inspirés d’une histoire vraie

Les films inspirés d’une histoire vraie sont mbreux et variés. Chaque réalisateur a une approche différente, et chaque homme et femme qui y apparait tient un rôle capital concernant l’histoire. La qualité d’un film de ce genre se voit à travers l’équilibre entre la réalité et la fiction. Voici donc un top 20 des meilleurs films inspirés d’une histoire vraie.

Le loup de Wall Street (2013)

Léonardo Di Caprio dans Le Loup de Wall Street. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Martin Scorsese

À travers ce film, le grand Scorsese dépeint l’histoire d’un jeune homme aussi charismatique que chanceux, ayant réussi à devenir le roi de la bourse de Wall Street. Ce film salué par les critiques est une adaptation du roman autobiographique du Loup de Wall Street.

Note : 8/10

La liste de Schindler (1993)

Extrait du film La liste de Schindler. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Steven Spielberg

Dans les années 40, la g*uerre fait rage. Les juifs sont persécutés par les Allemands et tous, homme, femme ou enfant, vivent sous la coupe du tyran. Ce film raconte l’histoire vraie d’Oskar Schindler, un homme ayant réussi à sauver nombre de juifs du camp de concentration de Plazow.

Note : 8/10

127 Heures (2010)

Scène extraite du film 127 Heures. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Danny Boyle

Aron Ralston est un jeune homme passionné d’alpinisme qui, à cause d’un accident, se retrouve coincé pendant 5 jours et 5 nuits sous des rochers, et empli d’une forte envie de rester en vie. Cette histoire aussi vraie que dramatique fait l’objet de ce film de Danny Boyle.

Note : 7/10

L’Exorciste (1973)

Scène typique du film L'Exorciste. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : William Friedkin

Lesfaits surnaturelsont également inspiré plus d’un réalisateur. L’un des meilleurs films abordant ce thème est vraisemblablement L’Exorciste, continuant à hanter nos rêves. Tout le monde s’est incliné devant l’horreur de ce film qui, bien que sorti il y a des années de cela, fait office de référence en matière de film d’horreur. Une jeune femme possédée par un démon est un thème récurrent qui marche à tous les coups surtout s’il est inspiré d’une histoire vraie.

Note : 8,5/10

Titanic (1997)

Kate et Jack dans le film Titanic. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : James Cameron

James Cameron possède une sensibilité que tout réalisateur qui se respecte devrait avoir. Comment rendre la tragédie du plus célèbre des naufrages encore plus dramatique ? En ajoutant l’amour inconditionnel et impossible d’un homme et d’une femme, chacun venant d’un monde différent. James Cameron aura su en faire pleurer plus d’un avec une fin qui, loin d’être une ode à la vie, dépeint à la perfection la fin d’un amour venant à peine de commencer.

Note : 9/10

Intouchables (2011)

Extrait du film tiré d'une histoire vraie Intouchables. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Olivier Nakache

Le handicap dans les films est un thème qui demeure plus ou moins tabou. Intouchables a su casser les codes en apportant de la légèreté audit thème. Les critiques du monde entier ont applaudi ce film parlant de l’amitié née entre un homme en fauteuil roulant, et un autre homme plus mobile, mais moins… raffiné !

Note : 9/10

Green Book (2018)

Extrait du film Green Book. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Peter Farrelly

Les biopics sont parfaits pour faire connaître de grands noms au plus grand nombre. Green Book en fait partie. L’histoire se passe dans les années 60 et est celle d’un rustre beau parleur, père et mari dévoué, voyageant à travers le continent américain avec une star du piano, noir et homosexuel. Une comédie dramatique pour certains, une émouvante histoire d’amitié pour d’autres.

Note : 7,5/10

Gandhi (1982)

Ce film est tiré d'une histoire vraie. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Richard Attenborough

Prix Nobel de la paix, Gandhi est un grand homme dont la notoriété est mondiale. Ce film raconte la vie de cet étonnant, mais non moins intelligent, homme de paix.

Note : 7/10

À la recherche du bonheur (2006)

Extrait d'une scène tirée du film À la recherche du bonheur. Crédit : Distributeur de filmsAlloCiné

Réalisateur : Gabriele Muccino

L’amour d’un père n’a pas de limite. C’est ce que «À la recherche du bonheur» nous prouve. Il s’agit de l’histoire d’un père et de son jeune fils tentant tant bien que mal de s’en sortir pour mener une vie décente. Beaucoup d’amour, une note de comédie, et surtout, énormément de sourires et de larmes à la clé.

Note : 9/10

Jeanne d’Arc (1999)

Scène du film Jeanne D'Arc, tiré d'une histoire vraie. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Luc Besson

La pucelle d’Orléans en a inspiré plus d’un. Le réalisateur français Luc Besson a signé l’un des meilleurs films racontant la vie de la jeune femme. Moins centré sur le côté dramatique de la véritable histoire, ce film représente Jeanne d’Arc comme une femme forte ayant su ramener la paix dans son pays en stoppant une g*erre.

Note : 7/10

Rasta Rockett (1993)

Rasta Rockett est un film tiré de faits réels. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Jon Turteltaub

Rasta Rockett est sans équivoque l’un des films les plus absurdes de l’histoire du cinéma, et une comédie des plus réussies. Pourquoi des Jamaïcains n’ayant jamais vu la neige de toute leur vie décideraient de participer aux Jeux olympiques, avec pour discipline le bobsleigh ? Difficile de croire qu’il s’agit d’une histoire vraie, et pourtant… Rasta Rockett !

Note : 8/10

Amadeus (1984)

Extrait du film inspiré de faits réels Amadeus. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Miloš Forman

Si Mozart avait vécu au temps présent, il serait la plus grande star du monde. Pas seulement parce qu’il est l’un des meilleurs musiciens de l’histoire, mais également grâce à son caractère espiègle et à la limite de l’excentricité. Amadeus raconte la passionnante, mais courte vie de l’homme qui a su maîtriser les touches noires et blanches du piano. L’un des biopics les plus réussis de toute l’histoire du cinéma.

Note : 7/10

Bohemian Rhapsody (2018)

Bohemian Rhapsody est un film inspirée de la vraie vie de Freddy Mercury. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Bryan Singer, Dexter Fletcher

Si Queen est l’un des meilleurs groupes de rock de l’histoire, c’est parce que Freddy Mercury fut l’un des meilleurs leaders de l’histoire de la musique. La star mondiale a vécu une vie teintée de drame, et un amour impossible avec une femme qui a fortement influencé sa vie et sa carrière. Bohemian Rhapsody raconte la vie de cet homme dont la musique a traversé les tendances. Il s’agit de l’un des meilleurs biopics du cinéma. Pour ce film, les critiques élogieuses de Brian May, guitariste du groupe Queen, n’ont pas manqué.

Note : 7,5/10

Hatchi (2010)

Hatchi est un film inspiré de faits réels. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Lasse Hallström

Pour un chien, l’amour va de pair avec la fidélité. Hatchi l’a prouvé à travers ce film débordant d’émotion. Jusqu’à la fin de sa vie, il est resté fidèle à l’homme qui s’est occupé de lui. Actuellement, une statue du chien a été érigée afin de rendre éternelle l’histoire de ce représentant des meilleurs amis de l’homme.

Note : 8,5/10

Ray (2004)

Scène extraite du film Ray. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Taylor Hackford

Une star ne peut être une star que si le monde entier reconnaît son talent. Et rares sont ceux qui méritent le titre de star plus que Ray Charles. Noir et aveugle, ce légendaire pianiste et chanteur a rendu sa musique accessible au monde entier. Dans les années où le racisme était à son apogée, cet homme a su convaincre tout le monde de son talent.

Note : 9/10

Le Majordome (2013)

Le Majordome est un film inspirée d'une histoire vraie. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Lee Daniels

L’histoire vraie d’un homme qui a vu défiler pratiquement tous les présidents américains, ayant passé toute sa vie à leur service. Un film qui nous plonge facilement dans le monde de la politique vu par un citoyen lambda : un majordome.

Note : 8/10

La Rafle (2010)

La rafle est un film historique. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Rose Bosch

La g*erre est le plus grand drame qui a marqué l’histoire au fer rouge. La Rafle le montre de la plus belle des manières, et à travers les yeux de simples enfants désireux de rester en vie dans un monde où ils sont traqués comme du gibier. L’horreur de la guerre se ressent à chaque minute du film.

Note : 7/10

Dans l’ombre de Mary – La Promesse de Walt Disney (2013)

Scène du film Dans l'Ombre de Mary, inspiré de faits réels. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : John Lee Hancock

Walt Disney a eu des différends avec l’auteure de Mary Poppins lors de l’adaptation au cinéma de son œuvre. Ce film nous montre les hauts et les bas par lesquels ils sont passés avant d’offrir un film de comédie, d’amour et de magie. Il s’agit sans conteste DU Disney qui, très facilement, a traversé les décennies.

Note : 7/10

Je te promets (2012)

Extrait du film Je te promets. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Michael Sucsy

Lorsque l’amour d’un homme et d’une femme est plus grand que l’effacement de tous les souvenirs passés ensemble, cela donne lieu à une comédieromantiquedevenue une référence en matière de film d’amour.

Note : 8/10

Il faut sauver le soldat Ryan (1998)

Scène du célèbre film Il faut sauver le soldat Ryan. Crédit : Distributeur de films AlloCiné

Réalisateur : Steven Spielberg

Les soldats américains ont un sens de l’honneur et de la fraternité hors du commun. Alors, lorsque James Ryan, jeune homme et simple soldat, est en situation de danger, une escouade part rapidement à sa recherche, dans l’espoir de le retrouver bel et bien en vie. Drame, action, émotion, ce film regroupe tout ce qu’il y a de bon pour permettre à un film de guerre de faire partie des meilleurs de sa catégorie.