Ce classique de Stephen King inspiré de Lovecraft va être adapté en série de 6 épisodes sur Prime Video

Avis aux fans du maître de l’horreur : Prime Video va adapter une nouvelle de Stephen King en une mini-série de six épisodes.

Cela n’aura échappé à personne : Stephen King est l’un des romanciers américains les plus adaptés sur le petit et le grand écran.

Ces dernières années, l’auteur à succès a vu plusieurs de ses œuvres connaître un véritable second souffle, à l’image de son tout premier roman, « Carrie », publié en 1974.

Déjà adaptée à deux reprises au cinéma, cette fiction horrifique va désormais avoir droit à sa propre série sur Prime Video. Et les premiers avis concernant le projet donnent déjà le ton.

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Le moins que l’on puisse dire, c’est que la célèbre plateforme de streaming compte continuer à gâter les fans du maître de l’horreur. Et pour cause : l’une de ses nouvelles va faire l’objet d’une nouvelle adaptation, cette fois sous la forme d’une mini-série.

Une nouvelle de Stephen King va être adaptée en mini-série

Selon Variety, Prime Video vient de donner son feu vert pour adapter « Crouch End » de Stephen King.

Considérée comme un hommage à l’écrivain américain H.P. Lovecraft, cette nouvelle est apparue en 1980 dans l’anthologie New Tales of the Cthulhu Mythos, avant de rejoindre le recueil Nightmares & Dreamscapes.

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« Crouch End » possède une particularité assez étonnante dans l’œuvre de l’auteur : contrairement à beaucoup de ses histoires, elle ne se déroule pas dans son Maine natal, mais à Londres. Le pitch ?

« Londres ne dort jamais profondément, et ses rêves sont agités. Lorsque Doris Freeman, star internationale du cinéma, fait irruption dans un commissariat londonien en affirmant que des phénomènes étranges sont à l’origine de la disparition de son mari, l’inspecteur Ted Vetter doit déterminer si elle dit la vérité, si elle pourrait être une meurtrière ou si quelque chose d’encore plus terrifiant est à l’œuvre », détaille le synopsis officiel.

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Une nouvelle adaptation très attendue

Créée par Paul Tomalin, à qui l’on doit Bodies, la mini-série sera réalisée par Tom Shankland(Le Serpent). Vous l’ignorez peut-être, mais il ne s’agit pas de la première adaptation de Crouch End.

La nouvelle avait déjà été portée à l’écran en 2006, dans un épisode de la série d’anthologie Rêves et Cauchemars.

Cette déclinaison en mini-série devrait permettre d’approfondir certains de ses thèmes, notamment le deuil, le traumatisme et l’horreur cosmique.

« Je suis un super fan de Stephen King depuis toujours. La possibilité de travailler avec cette formidable équipe et de donner vie à son incroyable mystère londonien est extrêmement enthousiasmant », a déclaré Tom Shankland dans un communiqué de presse.

Avant d’ajouter :

« Crouch End sera à la fois cinématographique, originale et profondément stimulante ».

Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a encore été annoncée pour Crouch End.