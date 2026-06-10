Noté 8/10, ce thriller d'Harlan Coben devient une série Netflix... et vous allez adorer

Dans quelques jours, les spectateurs pourront découvrir la nouvelle série événement de Netflix tirée d’un roman à succès de Harlan Coben. Vous êtes prêt à passer des nuits blanches ?

Harlan Coben déjà de retour sur Netflix

Harlan Coben frappe encore. L’auteur américain est très prolifique. Ces cinq dernières années, il a écrit et publié pas moins de quatre livres. À chaque fois ou presque, ce sont des succès. Il n’est donc pas étonnant que ses histoires soient adaptées en nombre pour la télévision. D’ailleurs, Netflix recèle bon nombre d’entre elles.

Après les cartons que furent Double Piège en 2024 puis Ne t’enfuis plus sortie en début d’année, voilà que Netflix revient déjà avec une nouvelle adaptation. Celle du thriller "Sur tes traces", paru il y a deux ans seulement.

Crédit photo : Netflix

L’histoire est celle de David Burroughs, condamné à la perpétuité cinq ans plus tôt pour le meurtre de son enfant. Jusqu’au jour où sa belle-sœur lui tend la preuve que son fils serait peut-être toujours vivant. David va ainsi tout faire pour découvrir la vérité.

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Un thriller qui a captivé les lecteurs

Crédit photo : Netflix

Bonne nouvelle pour les fans de Harlan Coben et des thrillers, Sur tes traces arrive bientôt sur Netflix afin de commencer l’été comme il faut. Si la série est fidèle au livre, alors les lecteurs devraient être ravis. Sur Babelio, ils lui ont attribué la note de 3,86 sur 5. Une fois de plus, les lecteurs louent le suspense, les rebondissements et le côté addictif que parvient à instiller celui que l’on surnomme « Le maître de vos nuits blanches ».

« Ça se lit vite, d'une traite car impossible de le fermer avant de connaître la fin, c'est plaisant » ; « Efficace , prenant , anxiogène , désespérant , tout se déroule sous nos yeux à toute vitesse [...] » ; « Des chapitres courts, du suspense, des rebondissements, le besoin de savoir qui fait tourner les pages » (Babelio).

Avec la mini-série Sur tes traces, nul doute que les spectateurs auront, là aussi, du mal à s’arrêter. Parfait, puisqu’on ne compte que 8 épisodes que vous pourrez dévorer en un week-end. Ou bien, en une soirée pour les plus téméraires. En plus, vous retrouverez au casting Sam Worthington (Avatar), Britt Lower (Severance) ou encore Milo Ventimiglia (This Is Us).

On peut d’ores et déjà annoncer, sans prendre de risque, que Sur tes traces connaîtra le même parcours que le livre, à savoir un énorme succès. Alors, rendez-vous sur Netflix dès le 18 juin prochain.