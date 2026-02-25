La meilleure série d'Harlan Coben décroche la note parfaite de 100% sur Netflix

Vous aimez les thrillers d’Harlan Cober et vous êtes à la recherche d’une nouvelle série à regarder ? Ne manquez pas ce programme disponible sur Netflix qui a conquis les spectateurs.

Si vous n’avez plus de série à regarder et que vous aimez les thrillers et les enquêtes policières, les productions d’Harlan Coben sont faites pour vous ! En 2018, l’auteur de thrillers a signé un contrat avec Netflix, ce qui lui a permis de produire de nombreuses mini-séries sur la plateforme.

Crédit photo : Netflix

C’est le cas de “Tu me manques”, une mini-série qui tient les spectateurs en haleine et qui a fait partie du top 10 de Netflix dès sa sortie en début d’année. Si vous n’avez pas Netflix, vous pouvez regarder la série “Lazarus”, qui connaît un grand succès sur Prime Vidéo.

100% de critiques positives

En plus de cela, il existe une autre mini-série d’Harlan Coben encore méconnue, qui a pourtant conquis les fans qui l’ont regardée. Il s’agirait de la meilleure série de l’auteur puisqu’elle a décroché un score de 100% sur le site spécialisé Rotten Tomatoes.

Ce programme n’est autre que “The Innocent”, créé avec le réalisateur espagnol Oriol Paul, réputé pour ses thrillers à suspense. Riche en retournements de situation, cette histoire suit le parcours de Mat, un homme condamné pour homicide involontaire après une bagarre dans un bar.

Crédit photo : Netflix

Après son séjour en prison, Mat travaille dans un cabinet d’avocat et attend un enfant quand son passé le rattrape. Sa femme disparaît et il commence à recevoir des photos compromettantes d’elle, de la part d’un mystérieux expéditeur.

“Un chef-d’oeuvre absolu”

Malgré son score parfait sur Rotten Tomatoes, cette série est encore méconnue. Pourtant, elle crée l’unanimité chez les fans.

“Je viens de dévorer The Innocent, la toute nouvelle adaptation d’un thriller d’Harlan Coben et waouh ! Des rebondissements à n’en plus finir, j’ai adoré”, “Impossible de lâcher The Innocent, un chef-d’oeuvre absolu du genre policier/thriller”, “Cette série est clairement un 10/10”, ont commenté les internautes sur X.

Crédit photo : Netflix

Si cette série plaît autant, c’est parce qu’à la différence des autres productions d’Harlan Coben, le mystère ne réside pas uniquement dans l’histoire. Les personnages de la série sont très complexes et ont tous des secrets et des parcours de vie qui finissent par se rejoindre. Riche en mystères et en suspense, ce thriller psychologique va vous étonner !