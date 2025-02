Cette célèbre actrice coréenne, apparue dans la saison 2 de Squid Game, est décédée

La famille Squid Game est en deuil. L’une des actrices, qui a également eu un rôle dans le film d’horreur Dernier train pour Busan, est décédée ce dimanche 2 février.

La saison 2 de Squid Game est sortie le 26 décembre dernier sur Netflix et elle connaît déjà un immense succès, devenant la troisième série la plus réussie de la plateforme de streaming. Si elle a été inspirée d’une triste histoire vraie, elle a su plaire aux fans qui ont retrouvé tout le suspens et la tension de la première saison.

Crédit photo : Netflix

Alors que la deuxième saison de Squid Game vient de sortir, une troisième saison a été annoncée, ainsi que sa date de sortie. Passionnés par cette histoire, certains internautes ont déjà partagé leurs théories sur la suite du scénario, et certains pensent même avoir deviné la fin de Squid Game.

Malheureusement, ce dimanche 2 février, la production de Squid Game a été marquée par un drame puisque l’une des actrices de la série est décédée.

Squid Game en deuil

Il s’agit de Lee Joo-Shil, une actrice coréenne qui jouait le rôle de Park Mal-soon, la mère du policier Hwang Jun-ho et du Front Man dans Squid Game. Elle est apparue dans les deux premiers épisodes de la saison 2. La mauvaise nouvelle a été partagée par le journal coréen Chosun. Il s’agissait de l’une des plus grandes actrices de Corée du Sud. Lee Joo-Shil a commencé sa carrière dans les années 1960 et s’est distinguée par sa spécialité dans le doublage et sa passion pour le théâtre.

Crédit photo : Netflix

Moins connue en Europe, l’actrice est apparue dans de nombreux films coréens. Selon des informations du média Actu, elle a notamment joué dans le film d’horreur Dernier train pour Busan, dans lequel elle interprétait la mère de Seok-Woo, le personnage principal. En 2023, elle a remporté le prix de la meilleure actrice dans un second rôle au Wildflower Film Festival, un grand événement coréen important dans le monde du cinéma.

Crédit photo : 1230culture

Il y a près de 30 ans, Lee Joo-Shil a été victime d’un cancer du sein. Alors que les médecins ne lui donnaient plus qu’un an à vivre, l’actrice a livré une bataille pendant 13 années contre la maladie, qu’elle a fini par remporter. Malheureusement, elle a appris qu’elle avait un cancer de l’estomac en novembre 2024. Elle est finalement décédée le 2 février 2025 dans sa maison d’Uijeongbu, des suites de son cancer, à l’âge de 80 ans.