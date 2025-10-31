Cette série d'horreur inspirée d'un roman de Stephen King est déjà numéro 1, les spectateurs sont conquis sur HBO Max

Alors que l’automne s’installe, voici une série qui devrait vous plaire. Inspirée des romans de Stephen King, elle est déjà numéro 1 et a conquis les spectateurs.

Halloween est là et pour l’occasion, de nombreuses personnes vont chercher à se faire peur. Pour cela, il existe de nombreux programmes adaptés comme “Hantises”, une nouvelle série paranormale qui fait cauchemarder les spectateurs ou encore “Jessie”, un film d’horreur tiré d’un roman de Stephen King disponible sur Netflix.

Pour rester dans le même univers, une nouvelle série également inspirée des romans de Stephen King est sortie le 27 octobre sur HBO Max. Déjà numéro 1 des séries les plus vues dans le monde peu de temps après sa sortie selon le site Flixpatrol, elle terrifie les spectateurs.

Crédit photo : HBO Max

Le retour d’un clown emblématique

Cette série tant attendue n’est autre que “Ça : Bienvenue à Derry”. Elle met en scène Grippe-Sou (ou Pennywise en VO), le clown le plus terrifiant que l’on connaisse, inventé par Stephen King.

L’histoire raconte les origines du clown et se déroule à Derry, une ville fictive dans le Maine, 20 ans avant les événements du livre de Stephen King.

Les spectateurs sont conquis

Le premier épisode dévoilé il y a quelques jours satisfait déjà les spectateurs et a enregistré un énorme succès d’audience. Sur les réseaux sociaux, les personnes qui ont vu la série sont unanimes.

“C’était absolument génial ! On tient une série qui a tout pour plaire”, “L’épisode est excellent, surtout la fin que j’avais pas vu venir”, “Ça joue vraiment beaucoup sur l’aspect psychologique c’est très bien écrit”, “Très bon et glauque à souhait !” ont commenté les internautes sur X.

Alors que le deuxième épisode devait sortir le 3 novembre prochain, Numerama indique que HBO Max est revenu sur sa décision et a prévu de sortir la suite de la série ce vendredi 31 octobre, pour Halloween. L’occasion de passer la soirée à se faire peur.