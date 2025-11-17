Cette série adaptée d'un roman culte de Stephen King rend accros les spectateurs qui la regardent sans s'arrêter

Vous n’aimez pas attendre et vous adorez les mystères signés Stephen King ? Rendez-vous sans plus attendre sur Netflix avec une série que le Maître de l’horreur lui-même a adoré.

L’une des adaptations préférées de Stephen King

Halloween est peut-être terminée, mais ce n’est jamais trop tard pour découvrir une série de Stephen King. Il y a quelques jours, nous vous présentions cette série fantastique méconnue adaptée d’un de ses livres sur Prime Video.

Aujourd’hui, direction Netflix. Le géant du streaming vient de récupérer les droits pour diffuser ce thriller au niveau mondial. En plus, c’est l’une des adaptations préférées de Stephen King. Alors, il ne faudrait louper ça pour rien au monde.

Crédit photo : Netflix

Cette série est Mr. Mercedes avec Brendan Gleeson et Harry Treadaway (Penny Dreadful). « Hanté par une affaire qu'il n'a jamais résolue, un policier à la retraite traque un tueur sans pitié qui a foncé délibérément dans la foule avec sa voiture », indique le résumé sur Netflix.

Une série tirée de Stephen King à dévorer sans plus attendre

Crédit photo : Netflix

Sortie en 2017, Mr. Mercedes compte trois saisons et trente épisodes en tout. De quoi permettre aux spectateurs de binge-watcher l’entièreté de la série sans pause. Idéal pour vos longues soirées d’automne. Et ces derniers semblent avoir apprécié la série. Sur Allociné, ils lui attribuent la note de 4,1 sur 5.

« Les comédiens sont bons et sans doute une des meilleures adaptations de Stephen King et de son univers » ; « Très prenant, j’aime l’ambiance, j’enchaîne les épisodes » ; « Excellente première saison, on est vraiment happé et les acteurs sont très bons ainsi que la musique sur l'ensemble des saisons » ; « Une adaptation très réussie ! » ; « Aidé par divers rebondissements, le suspense fonctionne cependant majoritairement, jusqu'à un dénouement percutant ! », écrivent les internautes sur Allociné.

Petit hic cependant, les spectateurs n’ont pas vraiment apprécié la troisième et dernière saison de Mr. Mercedes. Selon eux, elle baisse en qualité, mais pas de quoi entacher le plaisir de regarder Mr. Mercedes. Alors, pour vous faire votre propre avis et plonger dans cette sombre enquête, rendez-vous sur Netflix.