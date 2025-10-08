Cette nouvelle série paranormale cartonne déjà sur Netflix et et fait cauchemarder tous les spectateurs

Alors que Halloween approche, Netflix a mis à jour son catalogue en proposant une nouvelle série d’épouvante. Produite par un expert dans le genre, elle met en scène des histoires paranormales tirées de faits réels.

Ces derniers jours, on ne parle que de Monster : L’Histoire d’Ed Gein, qui cartonne sur Netflix malgré des avis très mitigés. Mais voici un programme qui devrait mettre tout le monde d’accord.

Netflix l’a ajouté à son catalogue pas plus tard que le 7 octobre. Et déjà, le programme réalise d’excellents chiffres. Il doit en partie cela grâce au talent de James Wan, le maître de l’horreur derrière Conjuring et Insidious. En effet, le réalisateur australien est le producteur exécutif de cette série surnaturelle.

Crédit photo : Netflix

Vous allez en entendre parler dans les prochains jours, il s’agit de Hantises (True Haunting en VO). Voici le résumé livré par Netflix : « À la faveur de reconstitutions immersives et d'entretiens actuels, cette série inquiétante retrace des rencontres paranormales du point de vue de ceux qui les ont vécues. »

Des histoires paranormales tirées de faits réels, saluées par la critique

Crédit photo : Netflix

Il n’y a pas à dire, avec Hantises, vous allez avoir votre lot de frissons. Parfait quand on sait que Halloween n’est plus très loin. Hantises est en fait une série documentaire en cinq épisodes. La série mélange savamment scènes reconstituées et témoignages avec les vraies victimes des événements paranormaux.

Les trois premiers épisodes s’attardent sur l’histoire de Chris Di Cesare, harcelé par un fantôme dans l’université de Geneseo, à New York, dans les années 1980. L’affaire avait fait la Une des médias et même attiré l’attention des célèbres Ed et Lorraine Warren, personnages de Conjuring.

Ensuite, les deux derniers épisodes racontent l’histoire de April Miller, venue s’installer avec sa famille dans une maison de Salt Lake qui s’avère hantée… Le dispositif mis en place et la réalisation font de Hantises un programme saisissant qui happe les spectateurs et la critique.

« C'est loin d'être le premier docu-drame Netflix dans le créneau de l'horreur paranormale, mais c'est peut-être le meilleur jusqu'à présent », selon le site Heaven of Horror. « Cette [façon de faire ce docu-série] est un exemple de style », pour The Wall Street Journal.

Êtes-vous prêt à frissonner devant Hantises et ses histoires paranormales ? Rendez-vous sur Netflix.