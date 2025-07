Cette série qui a cartonné sur Netflix vient d'être annulée, les fans sont furieux

Netflix a annulé une nouvelle série qui avait pourtant cartonné sur sa plateforme, entraînement le mécontentement des fans.

Sur Netflix, on retrouve de nombreux programmes qui ravissent les spectateurs, dont de nombreux films et séries. Cependant, il arrive que certains programmes soient annulés par la plateforme de streaming et n’aient jamais de suite, généralement car le niveau d’audience n’est pas assez élevé. Ces annulations entraînent le mécontentement et la frustration des fans, qui s’étaient attachés aux personnages.

En mars dernier, Netflix a notamment annulé “The Recruit”, l’une de ses meilleures séries, et personne n’a compris pourquoi. La plateforme a également décidé d’abandonner “Mindhunter”, qui avait pourtant enregistré un score presque parfait de critiques auprès des spectateurs.

Crédit photo : Netflix

Une nouvelle série annulée

Récemment, une autre série a été annulée par la plateforme, et les fans sont furieux. Il s’agit de “The Residence”, une série policière à suspense qui avait reçu de très bonnes critiques. Voici le synopsys du programme : “132 chambres. 157 suspects. Un cadavre. Un détective follement excentrique. Un dîner d’Etat désastreux. The Residence est un polar loufoque qui se déroule aux étages supérieurs, inférieurs de la Maison-Blanche, parmi le personnel éclectique de la plus célèbre demeure du monde.”

Crédit photo : Netflix

Cette annulation a créé une grande déception chez les fans, qui ont partagé leur mécontentement.

“The Residence a été annulée par Netflix, bien qu’elle ait rencontré un énorme succès et ait été adorée par les fans de séries policières. C’est vraiment triste car il n’y a pas beaucoup de bonnes séries dans ce genre”, “The Residence est une série incroyable ! À quoi bon faire des séries si elles marchent bien et qu’on les annule quand même ?” ont déclaré les fans sur X, selon des propos rapportés par HELLO! Magazine.

Pour le moment, les acteurs phares de la série n’ont pas encore réagi à son annulation. “The Residence” n’est pas la seule série que Netflix a décidé d’annuler. C’est également le cas du drame médical “Pulse” et de la comédie “No Good Deed”, qui n’auront pas de suite. Une vraie déception pour les fans.