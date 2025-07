“J'ai adoré” : à peine sortie, cette série s'impose déjà dans le TOP 10 de Netflix

Vous aimez le thriller, le suspense, les romances et les secrets de famille ? Cette nouvelle série Netflix devrait vous plaire.

Après les succès de Secret We Keep, la série danoise qui a récolté tous les suffrages, ou encore Zéro Day avec Robert de Niro, qui n’a laissé personne indifférent, la plateforme de streaming fait fort et a dévoilé le 19 juin 2025 sa toute nouvelle série : The Waterfront. Au programme ? Des crimes, des histoires de famille, des romances, du drama comme on les aime quoi !

Crédit : Netflix

Netflix : une nouvelle série cartonne

Dès sa sortie, la série a récolté tous les suffrages et s’est imposée dans le top 10 des shows les plus regardés sur Netflix, comme le rapporte le site spécialiste d’analyse d’audience, Flixpatrol. Selon Rotten Tomatoes, là aussi, la série grimpe en flèche avec un score de 65 % de satisfaction des téléspectateurs depuis sa sortie. Sur la Toile, les critiques positives fusent :

“Excellente série pleine d’action et de surprises ! La famille Buckley est spéciale… vraiment spéciale ! Tous les acteurs sont bons et on va de rebondissements en rebondissements ! C’est violent parfois, mais drôle aussi … à voir absolument !”, indique un internaute.

Une autre ajoute :

“J'ai adoré cette série musclée. Les acteurs sont bons. L'histoire est prenante. Il y a de bons morceaux musicaux, mais qui ne couvrent pas les dialogues. Je recommande cette série”, peut-on lire ou bien : “Super série très prenantes et pleines de rebondissements : un pur plaisir. Un très bon casting et les personnages principaux sont très convaincants.”

The Waterfront : un mix de Yellowstone et Dawson

Si cette série cartonne, c’est notamment pour son intrigue originale qui allie drame et histoire de famille. The Waterfront nous plonge dans le quotidien de la famille Buckley, qui a fait fortune dans l’industrie de la pêche.



Crédit : Netflix

Installée depuis des décennies en Caroline du Nord aux États-Unis, elle possède des restaurants, des terrains et offre des emplois à la population. Problème ? Derrière cette image inspirante de réussite, l’empire prend l’eau, submergé de dettes. Pour s’en sortir, la famille va devoir se mouiller dans des histoires pas toujours très légales…

À mi-chemin entre Yellowstone et Dawson, cette série vaut le détour et s’offre déjà un véritable carton. Spoiler : les huit épisodes se regardent d’une seule traite !