Netflix annule l'une de ses meilleures séries et personne ne comprend pourquoi

Clap de fin pour l'une des séries Netflix les plus populaires.

C'est une annonce, pour le moins inattendue, qui en a surpris plus d'un !

Netflix a décidé d'annuler l'une des séries les plus plébiscitées par ses abonnés.

Après deux saisons à succès, « The Recruit » ne sera en effet pas reconduite, malgré des audiences plus que satisfaisantes. Une décision difficile à comprendre pour les fans, d'autant que cette série d'espionnage, imaginée par le scénariste et producteur Alexi Hawley (« The Rookie »), était solidement installée dans le Top 10 mondial de la plateforme de streaming.

Netflix annule la série « The Recruit », au grand dam des fans

C'est l'un des acteurs du show, Colton Dunn, aperçu notamment dans « Superstore », qui a lui-même annoncé la triste nouvelle ce mercredi 5 mars sur le réseau social Threads, faisant ainsi part de sa « déception ».

« The Recruit a été annulée. Quelle déception (...) Je vais partager quelques photos et des souvenirs amusants sur Instagram, mais je voulais juste que vous l’entendiez de moi. Merci si vous avez regardé » (Colton Dunn)

Alexi Hawley, créateur de la série - qui mettait en vedette Noah Centineo, Fivel Stewart, Laura Haddock ou encore Kaylah Zander-Nuñez - a également réagi en publiant « une lettre d'amour » sur Threads, dans laquelle il remercie chaleureusement toutes les personnes avec lesquelles il a pu travailler sur ce projet.

« Au casting et à l’équipe technique : merci d’avoir donné le meilleur dans cette série. Je suis une meilleure personne après avoir passé du temps avec vous » (Alexi Hawley)

Crédit photo : Netflix

« The Recruit » suivait les aventures d'Owen Hendricks, incarné pat l'acteur Noah Centineo, un jeune avocat fraîchement recruté par la CIA qui se retrouve plongé, malgré lui, dans une sombre affaire d’espionnage qui semblait le dépasser.

Mêlant habilement action et humour, la série avait séduit un très large public aux quatre coins du monde. Ainsi, dès son lancement en décembre 2022, « The Recruit » avait très vite intégré le top 10 mondial des shows en langue anglaise sur Netflix, tout en faisant partie des séries les plus visionnées dans 88 pays.

Une réussite confirmée lors de la sortie de la deuxième saison (disponible depuis le 30 janvier 2025), qui a cumulé plus de 5,9 millions de vues, en seulement 4 jours, début février.

Mais il faut croire que ce succès n'a pas suffi, car Netflix a considéré que les audiences étaient insuffisantes pour justifier un renouvellement.