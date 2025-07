Squid Game USA : casting, date de sortie, rumeurs... tout ce que l'on sait sur la nouvelle série

La fin de la série Squid Game laisse place à de nombreuses spéculations concernant un spin-off américain, notamment avec l’apparition surprise d’une actrice hollywoodienne dans le final de la série originale. Qu’en est-il réellement ?

Netflix va-t-il se lancer dans un multiverse de la série Squid Game ? Depuis la fin de la saison 3 de Squid Game, qui était également la dernière, de nombreuses rumeurs ont vu le jour sur les réseaux sociaux concernant de potentiels spin-off. Parmi ces projets imaginés, l’idée d’une version américaine de Squid Game prend de plus en plus de poids.

Une idée qui fait son chemin surtout à cause de l’apparition surprise, à la fin de la dernière saison, de l’actrice Cate Blanchett dans la peau d’une recruteuse aux États-Unis. Cependant, le créateur de la série, Hwang Dong-hyuk, n’a pas dit que cela signifiait qu’une version basée aux États-Unis était vraiment dans les tuyaux.

Crédit photo : Netflix Memes

Malgré l’absence d'officialisation, certaines personnes sont convaincues que c’est une réalité, au regard d’une fausse chronologie de Squid Game Universe qui a circulé sur les réseaux sociaux. Les fans ont carrément imaginé des dates de sortie pour différents spin-off, dont un Squid Game USA en automne 2026, un Squid Game 1987 pour l'hiver 2026 ou encore un Squid Game World à l'hiver 2028.

Crédit photo : Facebook / Netflix Memes

David Fincher à la tête de Squid Game USA ?

En octobre 2024, le magazine américain Deadline relayait que David Fincher développait une nouvelle série de Squid Game en anglais. Ce ne serait pas un remake de la série originale mais une nouvelle histoire, se déroulant aux États-Unis. Une rumeur encore plus ancienne évoquait même que David Fincher aurait peut-être fait un film Squid Game pour Netflix.

Crédit photo : Netflix

En réalité, nous ne savons pas si le caméo de Cate Blanchett et la révélation du nouveau jeu vont certainement mener à une nouvelle série, mais le créateur Hwang Dong-hyuk a laissé planer le mystère à EW :

« Je n’essaie pas de dire que je vais fermer la porte aux retombées ou aux suites complètement parce qu’ils disent de ne jamais dire jamais. »

Son principal point de discussion était une idée de spin-off autour de Gi-hun qui aurait eu lieu entre les saisons 1 et 2, qui se serait déroulé en dehors des Squid Game. Et il est probable que s’il y avait une série américaine, elle serait faite par quelqu’un d’autre, même si Hwang était consultant. Quelqu’un comme Fincher, qui a déjà réalisé Mindhunter et House of Cards pour Netflix.

Crédit photo : Facebook / Netflix Memes

Au regard du succès planétaire de Squid Game, une version américaine apparaît comme une idée qui a du sens. Mais jusqu’à présent, tout n’est que spéculation à l’image des idées de casting imaginées par les fans de la série. Si Cate Blanchett a endossé le rôle du recruteur dans le final, certains ont pensé à Matthew McConaughey pour le rôle de Seong Gi-hun, à Salma Hayek dans le rôle de maitre du jeu, ou encore Robert de Niro en client mystère.