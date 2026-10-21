Sylvester Stallone revient dans cette série thriller : en un week-end, elle devient la plus regardée de Paramount+

Les fans attendaient son retour avec impatience. Ce thriller porté par une star de l’action débarque en fanfare en streaming pour sa nouvelle saison.

Il y a des séries qui cartonnent et qui n’ont pas la même couverture médiatique que des House of the Dragon ou Stranger Things, par exemple. Preuve en est avec cette série policière portée par Jeremy Renner qui intègre le Top 10 de Netflix dans 30 pays.

Elle n’est pas la seule puisqu’une autre série du même créateur fait aussi des merveilles à travers le monde.

Un thriller qui mêle action et humour

Après Kevin Costner, Harrison Ford ou bien Jeremy Renner, Taylor Sheridan offre un rôle à la démesure de Sylvester Stallone.

Dans Tulsa King, le colosse incarne Dwight Manfredi, un ex-parrain de la mafia, qui retrouve la liberté après 25 années passées en prison. Il n’a d’autre choix que de s’exiler à Tulsa où il décide de bâtir un nouvel empire du crime.

Outre la présence de Sylvester Stallone, Tulsa King peut compter sur des personnages à la fois drôles et attachants. Un sens de la camaraderie se crée entre eux et c’est ce qui donne tout son charme à la série. En plus de cela, elle n’en oublie pas les enquêtes policières ni les scènes de bagarre.

La saison 4 de Tulsa King est la série la plus regardée sur Paramount+

Crédit photo : Paramount+

Pour les amoureux de Tulsa King et de Sylvester Stallone, bonne nouvelle puisque le premier épisode de la saison 4 est sorti sur Paramount+ le 16 octobre dernier (un épisode inédit sort chaque semaine).

Quatre ans après, Tulsa King est toujours aussi populaire auprès du public mondial. En un week-end seulement, la série de Taylor Sheridan est devenue la plus regardée de Paramount+. Elle se classe numéro 1 dans près de 16 pays, selon Flixpatrol. En France, elle occupe la deuxième place derrière South Park.

La suite après cette vidéo

Le plaisir de voir Sylvester Stallone

Crédit photo : Paramount+

Plutôt discrète malgré son succès, Tulsa King plaît beaucoup au public, qui se réjouit également de retrouver Sylvester Stallone dans un premier rôle.

« Un bon scénario, un super casting et une bande son entraînante. Top ! » ; « Il y a du suspense, de l'humour, quelques surprises, un peu de violence aussi, mais tous les ingrédients sont au rendez-vous pour satisfaire les fans » ; « Quel plaisir de retrouver Sly au top de son jeu d'acteur », peut-on lire sur Allociné.

Toutes les saisons de Tulsa King sont disponibles sur Paramount+.