Harry Potter : ces célèbres réalisatrices refusent de travailler pour la série à cause des propos transphobes de J.K. Rowling

Deux réalisatrices, connues pour avoir travaillé sur des séries à succès, ont récemment confié avoir refusé de collaborer avec la série “Harry Potter” en raison des propos transphobes de J.K. Rowling.

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J.K. Rowling

Le tournage de la saison 1 de “Harry Potter” bat son plein et tous les membres du casting semblent avoir été trouvés. Mais auparavant, la production recherchait des réalisateurs pour cette série. Pour cela, HBO s’était tournée vers deux réalisatrices, Ally Pankiw et Kate Herron.

Harry PotterCrédit photo : HBO

Ally Pankiw est connue pour avoir travaillé pour “Black Mirror”, “The Great” et “Schitt’s Creek” tandis que Kate Herron a dirigé “Loki”, “Sex Education”, “Doctor Who” et “Margot’s Got Money Troubles”. Les deux réalisatrices auraient été approchées par HBO pour travailler sur la série “Harry Potter”.

Les propos transphobes de J.K. Rowling

Cependant, elles auraient toutes les deux refusé catégoriquement de faire partie de ce projet. La raison ? Elles dénoncent les propos transphobes tenus par J.K. Rowling. En effet, depuis plusieurs années, la romancière multiplie les agressions verbales envers la communauté trans. Des propos jugés “inexplicables” selon cet acteur de la série “Harry Potter”.

En plus de cela, J.K. Rowling verse des dons très généreux à des associations transphobes. Ses actes et ses propos ont déjà créé plusieurs conflits puisque l’année dernière, des stars de “Harry Potter” se sont unies contre la romancière. Récemment, une actrice de la série a également pris position contre J.K. Rowling, tout en expliquant pourquoi elle avait accepté son rôle.

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“Jamais de la vie !”

De leur côté, Ally Pankiw et Kate Herron ont catégoriquement refusé l’offre de HBO. C’est ce qu’a révélé Ally Pankiw sur Instagram en rendant public un SMS avec son agent, dans lequel il lui demandait si elle était d’accord pour travailler sur "Harry Potter". Ce à quoi la réalisatrice a répondu : “Jamais de la vie !” En légende de ces images, elle a noté : “Il suffit simplement de dire non au financement de la transphobie.”

Les messages échangés entre Ally Pankiw et son agentCrédit photo : @allypankiw / Instagram

En commentaire, Kate Herron a fait savoir qu’elle avait également été contactée, mais qu’elle avait refusé pour les mêmes raisons.

“Oui, merci, exactement ! Respect et amour à toi, Ally. Ils m’ont demandé deux fois et j’ai dû leur expliquer que ma réponse ne changera jamais : c’est non”, a-t-elle rédigé.

De nouveaux refus qui montrent que de nombreuses personnes restent opposées à J.K. Rowling.

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Lisa Guinot

Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News).

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