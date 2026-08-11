Une actrice de la série Harry Potter prend position contre J.K. Rowling et explique pourquoi elle a tout de même accepté le rôle

À quelques mois de la sortie de la série Harry Potter, une actrice du casting prend position contre les propos jugés transphobes de J.K. Rowling.

Des pressions de la part des fans pour refuser un rôle dans la série Harry Potter

La série Harry Potter est aussi attendue que redoutée. Du côté de la production, la présence de J.K. Rowling peut rassurer les fans de la première heure. Mais elle inquiète aussi tous les défenseurs de la cause LGBTQ+ après les propos jugés transphobes de l’auteure.

Dans une récente interview pour The Telegraph, l’actrice Bel Powley admet avoir pensé que sa carrière « pourrait être affectée » du fait de sa participation dans la série HBO que produit J.K. Rowling.

Dans ce remake, la Britannique incarne Pétunia Dursley, la tante de Harry. Associer son nom à celui de la romancière lui a donc un peu fait peur. D’autant plus que de nombreuses personnes ont recommandé aux acteurs de refuser un rôle pour protester contre les propos de J.K. Rowling.

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Les acteurs de la série sont en désaccord avec J.K. Rowling

Bel Powley dans la série Harry Potter. Crédit phot : HBO

Malgré la pression des fans, Bel Powley a tout de même accepté le rôle de Pétunia. Avant d’en révéler la raison, elle a tenu à rappeler sa position ferme sur les personnes trans : « Je pense que la communauté trans mérite la sécurité, la dignité, le respect et une acceptation totale ». Cela dit, cette différence de point de vue avec sa productrice ne l’a pas convaincu de refuser le rôle.

« Mais j'adore Harry Potter. J'ai grandi avec les livres. Je fais partie de cette première génération de lecteurs et, encore une fois, j'aime la magie et le côté mystérieux », a-t-elle dit.

D’ailleurs, Bel Powley n’est pas la seule actrice de la série à admettre que les opinions de J.K. Rowling ont failli la dissuader de rejoindre la distribution. John Lithgow, nouvel interprète de Dumbledore, n’a pas voulu refuser le rôle malgré la pression : « Les raisons de le faire étaient bien, bien plus fortes que les raisons de protester contre ce que Rowling a fait et dit », expliquait-il au New Yorker il y a quelques mois, tout en précisant qu’il n’était pas d’accord avec elle.

Crédit photo : HBO

Enfin, Nick Frost, choisi pour être Hagrid, se montrait plus nuancé auprès de The Observer : « Elle a le droit d'avoir son opinion et j'ai le droit d'avoir la mienne ; simplement, elles ne concordent en aucune façon ».

Les spectateurs reprocheront-ils aux acteurs d’avoir accepté leur rôle ? La série pourrait-elle en pâtir ? Réponse le 25 décembre 2026.