Cet acteur de la série Harry Potter trouve les propos de J.K. Rowling « inexplicables »

On le verra l’année prochaine dans la très attendue série Harry Potter sur HBO. L’un des acteurs s’est exprimé pour la première fois sur sa présence dans la série et sur les propos de J.K. Rowling.

Un casting resté silencieux jusqu’à présent

Depuis plusieurs années, J.K. Rowling est épinglée pour ses propos jugés transphobes. L’auteure à succès s’empare souvent de son compte X pour faire part de son opinion sur le sujet. Et cela ne plaît pas du tout à certains fans de Harry Potter également partisans des droits des personnes trans.

Crédit photo : Warner bros.

Ainsi, la série HBO qui réadapte les sept romans Harry Potter est dans le viseurs des fans. Tout comme le casting. John Lithgow, choisi pour incarner Dumbledore dans la série, a révélé avoir subi des pressions de la part de fans pour se retirer du projet. La cause étant bien évidemment la position de J.K. Rowling. Si jusqu'à présent aucun acteur de la série ne s’est exprimé sur le sujet, John Lithgow vient de prendre la parole.

John Lithgow s’exprime sur la controverse J.K. Rowling et sa présence dans la série Harry Potter

Crédit photo : Getty Images



L’acteur était présent au festival du film de Rotterdam pour y présenter son nouveau long-métrage, Jimpa qui raconte l’histoire d’une famille queer et d’un adolescent trans et non-binaire. Forcément, John Lithgow a été questionné sur sa présence dans la série. Ce dernier a déclaré qu’il prenait « le sujet très au sérieux », selon The Hollywood Reporter.

C’est alors que l’acteur que l’on a vu dans Dexter a révélé que l’une de ses proches était la mère d’un enfant transgenre et que ce dernier lui a dressé une lettre intitulée « Lettre ouverte à John Lithgow : Veuillez quitter Harry Potter ».

« Ce fut une décision difficile, a concédé John Lithgow devant le public présent. J’étais mal à l’aise et malheureux que l’on insiste pour que je quitte mon poste. J’ai choisi de ne pas le faire », ajoute-il cependant.

Puis, de préciser pourquoi l’histoire est si importante : « Petits et grands adorent Harry Potter et ses aventures. C'est un message d'acceptation, une lutte entre le bien et le mal, entre la gentillesse et la cruauté. C'est un message profondément touchant. »

Crédit photo : SIPA

C’est pourquoi il admet ne pas comprendre la position de J.K. Rowling :

« Je trouve ironique et quelque peu inexplicable que Rowling ait exprimé de telles opinions. J’en ai entendu parler, mais je ne l’ai jamais rencontrée. Elle n’est absolument pas impliquée dans cette production. Les personnes qui adaptent Harry Potter et en font une série télévisée de huit ans sont remarquables… Ce sont des personnes avec lesquelles j’aimerais vraiment travailler. »

De ce fait, John Lithgow ne voit pas pourquoi il devrait quitter la série :