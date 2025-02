Harry Potter : voici l'acteur pressenti pour incarner le professeur Dumbledore dans la série HBO

Les casting continuent pour trouver les acteurs qui interpréteront les personnages emblématiques de la série Harry Potter produite par HBO. Selon de nouvelles informations, l’acteur qui jouera Albus Dumbledore aurait été trouvé.

La série Harry Potter, produite par HBO avec le soutien de J.K. Rowling, est en préparation. Les castings sont ouverts depuis plusieurs mois afin de trouver les acteurs qui incarneront les personnages de la saga.

Crédit photo : HBO

Si on connaît déjà l’acteur pressenti pour jouer Severus Rogue, nous avons également plus de détails sur celui qui pourrait incarner le professeur Dumbledore.

Qui incarnera Albus Dumbledore ?

Selon des informations révélées par The Guardian, il pourrait s’agir de John Lithgow. Cet acteur américain âgé de 79 ans est connu avoir incarné Wintson Churchill dans “The Crown” mais aussi Arthur Mitchell, alias Trinité, dans “Dexter”. Au cinéma, il est apparu dans plusieurs films comme “Obsession”, “Blow Out”, “Footloose”, “Interstellar” et “Killers of the Flower Moon”. Il a également eu un rôle principal dans “Conclave”, un film actuellement nommé aux Oscars.

Crédit photo : Netflix

D’après The Guardian, John Lithgow serait sur le point de signer un accord avec HBO pour interpréter le rôle d’Albus Dumbledore. Pour le moment, l’information n’a pas encore été officialisée.

En parallèle, le casting pour trouver les acteurs principaux qui se mettront dans la peau de Harry, Ron et Hermione se poursuit. Concernant les autres personnages de la série, les rumeurs vont bon train. Si rien n'a été officialisé, Cillian Murphy, star de "Peaky Blinders" et "Oppenheimer", pourrait jouer le rôle de Voldemort, le grand méchant de la saga.

Crédit photo : Netflix

Au départ, la diffusion de la série était prévue pour 2026 mais, suite à un retard dans la production, elle devrait finalement être lancée en 2027. Il faudra donc faire preuve de patience avant de découvrir la nouvelle version de Harry Potter sur nos écrans.