« Je l'ai terminée en deux jours ! » : cette série Netflix scandinave au score parfait de 10/10 rend accro les spectateurs

Si vous êtes à la recherche d’un bon thriller et de sensations fortes, alors cette série Netflix qui cartonne auprès des spectateurs devrait forcément vous plaire.

Il n’est jamais trop tard pour découvrir les nombreux films et séries de Netflix. Aujourd’hui, on vous parle d’une série arrivée sur la plateforme en 2021 qui connaît un immense succès auprès des spectateurs. Cette série nordique fait honneur au genre scandi-noir et ne lésine pas sur le suspens.

Ce passionnant thriller a captivé les abonnés Netflix qui lui ont décerné la note parfaite de 10/10 sur le groupe Facebook Netflix Bangers. Mais les éloges ne s’arrêtent pas là puisque la série danoise a également récolté le score parfait sur Rotten Tomatoes avec 100% d’opinions favorables.

La série qui a rendu accro les spectateurs s’appelle Octobre (The Chestnut Man). Elle est tirée du roman du même nom sorti en 2019, écrit par Søren Sveistrup. En voici un résumé : Un matin à Copenhague, la police découvre le corps d’une jeune femme sur un terrain de jeu. Cette dernière est attachée à un arbre, l’une de ses mains amputée manque. À côté d’elle, se trouve un petit bonhomme fabriqué avec des marrons. Cet indice pourrait avoir un lien avec une disparition survenue un an plus tôt.

Les internautes sous le charme de ce thriller scandinave sur Netflix

Crédit photo : Netflix

Si vous aimez les ambiances sombres des thrillers nordiques, alors Octobre est faite pour vous. La série aux 6 épisodes vous happe tandis que son intensité monte crescendo d’épisodes en épisodes. Les spectateurs l’ont tellement adorée qu’ils l’ont dévorée en deux jours à peine.

Sur les réseaux sociaux, ils n’ont pas tari d’éloges sur Octobre : « Octobre - j'ai adoré la regarder. Je l’ai terminé en deux jours...! Pour ceux qui aiment les thrillers policiers, je la recommande vivement », écrit un premier internaute.

Un second abonde dans le même sens : « 10/10 ! C’est définitivement un de mes thrillers préférés. Je l'ai regardé en novembre et je pense encore de temps en temps à quel point ce thriller était génial ». « La saison 1 de Octobre était étonnamment effrayante, et pourtant c'était une frénésie si délicieusement sombre que je n'ai pas pu m'empêcher de l'aimer », s’exclame un troisième.

D’autres louent le travail de qualité des productions scandinaves :

« Les écrivains nordiques ne déçoivent JAMAIS. C’était super à binge-watcher ». « Octobre est un formidable rappel que les Scandinaves font toujours ce genre de choses mieux que quiconque. Ils placent la barre plus haut. À voir avant qu'il y ait un remake américain ».

Bonne nouvelle pour les fans de la série puisque Netflix a annoncé en mars 2024 qu’une suite verrait le jour.