Cette série Netflix coréenne au score de 93% a déjà détrôné Squid Game dans le coeur des fans

Les internautes se sont rués sur cette série sud-coréenne après avoir terminé la dernière saison de Squid Game. Et ils ne sont pas déçus !

La troisième et ultime saison de Squid Game est sortie le 27 juin dernier sur Netflix. La série sud-coréenne à succès a divisé les fans tout en laissant des indices sur la version américaine à venir. Désormais terminée, Squid Game laisse un vide chez les amateurs de K-dramas et de thrillers.

Alors, un utilisateur de Reddit a demandé aux abonnés quelle était la série Netflix qu’ils avaient commencé sans rien en attendre mais qu’ils avaient fini par adorer. Plusieurs réponses se sont détachées du lot : Dept Q, Beef ou Derry Girls. Mais une suggestion a particulièrement attiré l’attention.

Crédit photo : Netflix

Il s'agit de la série The Glory, sortie entre décembre 2022 et mars 2023 sur la plateforme au N rouge. Il faut dire que l’histoire est alléchante : « Des années après avoir été victime d'horribles agressions au lycée, une femme fomente un plan bien rodé pour assouvir son désir de vengeance et faire payer les coupables », renseigne Netflix.

Un thriller sud-coréen méconnu qui passionne les internautes

Crédit photo : Netflix

Ce Monte-Cristo à la sauce sud-coréenne a agréablement surpris les spectateurs. À tel point qu’il lui ont attribué le score de 93% sur Rotten Tomatoes. « Je n'avais regardé que Squid Game à ce moment-là en dramas coréens, mais j'ai vu le résumé de The Glory et il était doublé en anglais, alors j'ai tenté ma chance », révèle un internaute américain.

Ce dernier a bien fait de se lancer car il n’a pas été déçu :

« C'était incroyable. L'héroïne a donné une telle profondeur à son personnage et l'intrigue était géniale. Je la recommande vivement ».

Même son de cloche chez d’autres internautes qui ont dévoré les 16 épisodes de The Glory.

« Très satisfait, 10/10 » ; « Un magnifique chef-d'œuvre de série à combustion lente. La Corée du Sud récidive » ; « Vous devez FAIRE ATTENTION à chaque scène que vous croyez ‘inutile’ car elles sont intentionnelles... Vous devez accorder toute votre attention à cette série, car vous manquerez des détails importants si vous n'êtes pas concentré », conseille un troisième.

Comme si ce n’était pas assez, les critiques ont également apprécié The Glory. Le San Francisco Chronicle la qualifie de « visuellement saisissante et soigneusement construite ». The Glory est parfaite pour occuper vos soirées d’été.